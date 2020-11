NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 13 listopada

08:08 – Norki z łatwością zakażają się koronawirusem, więc mogą stać się fabrykami mutantów SARS-CoV-2 – mówił PAP dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu. Dodał jednak, że na razie brak dowodów, by mutacje mogły mieć wpływ na skuteczność opracowywanych szczepionek. 07:52 Nie ustają badania naukowców nad koronawirusem SARS-CoV-2. Badacze z Penn State University ustalili, że utrata węchu i smaku to jeden z pierwszych objawów COVID-19.



Naukowcy: Utrata węchu i smaku najwcześniejszym objawem COVID-19 07:42 Szpitale tymczasowe dla pacjentów z COVID-19, powstające pod auspicjami wojewodów i spółek Skarbu Państwa, pilnie szukają pracowników, przede wszystkim personelu medycznego. Większość lecznic ma być gotowa do końca listopada, ale przedłuża się budowa niektórych z nich. 07:32 – Z modeli, którymi dysponujemy, wynika, że mamy przed sobą 2-3 kluczowe tygodnie. Ostatnie dni napawają optymizmem, ale ja byłbym ostrożny. Jesteśmy tak naprawdę niewiele poniżej tej liczby zakażeń, która oznaczałaby wprowadzenie narodowej kwarantanny – mówił w Radiowej Jedynce Michał Dworczyk, szef KPRM. 07:25 – Konsekwentnie podkreślam, że pełne zamknięcie gospodarki to absolutna ostateczność – ocenił wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie z z „Super Expressem”. – Oznaczałoby to zresztą nie tylko straty finansowe. Dramatycznie pogorszyłyby się też możliwości utrzymywania służby zdrowia. Nastąpiłby tragiczny efekt domina. Z fatalnymi skutkami borykalibyśmy się przez lata. Dlatego powtarzam: musimy zrobić wszystko, żeby tego uniknąć – podkreslił. 07:22 – Wiosenny lockdown kosztował nas wszystkich ok. 150 mld złotych. Mówię: nas wszystkich, bo to przecież nie jakieś mityczne środki budżetowe. Rząd nie ma własnych pieniędzy. Dysponuje wyłącznie pieniędzmi podatników, czyli każdego z nas – przyznał minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w rozmowie z „Super Expressem”. 07:14 Jeśli deklaracje producenta o skuteczności szczepionki potwierdzą także niezależne organy rejestracyjne, to byłaby to bardzo dobra wiadomość – ocenił doniesienia koncernu Pfizer prof. Leszek Szenborn, kierownik Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i b. prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.



Ekspert o skuteczności szczepionki firmy Pfizer. Jest się z czego cieszyć? 07:09 – Ustabilizowanie się liczby zakażeń na wysokim poziomie, czyli powyżej dwudziestu kilku tys. dziennie jest iluzją poprawy i nie powinno nas uspokajać – powiedział PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Podkreślił, że narasta liczba zajętych łóżek, respiratorów i ciężkich przypadków przebiegu COVID-19. 06:58 Najwyższy dobowy przyrost nowych zakażeń odnotowano w Niemczech. Jak poinformował w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI), w ciągu ostatniej doby wykryto tam 23 542 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 218 kolejnych zgonów. 06:47 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał w czwartek, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych potwierdzono 142 363 nowe zakażenia koronawirusem, a z powodu COVID-19 zmarły 1747 osoby.

Od początku epidemii w USA zakaziło się 10 526 906 ludzi, zmarło zaś 242 621. 06:28 – Uważam, że obecnie kraj jest na pewno znacznie lepiej przygotowany do walki z koronawirusem, lepsze jest np. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej. Jednak łagodna wiosna - m.in. z powodu szybkiego lockdownu - uśpiła czujność władz i obywateli – powiedział PAP dr Paweł Kukiz-Szczuciński. 06:09 Polski rząd na razie nie planuje całkowicie zamrażać gospodarki i życia społecznego. Dane z tego tygodnia sprawiają, że w najbliższych dniach nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny (lockdownu – red.) – przekazał premier Mateusz Morawiecki w czwartek.



Lockdownu nie będzie. Premier ogłasza sukces. „Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny” 06:01 Zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie w piątek 13 listopada.