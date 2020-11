NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 16 listopada

08:01 Nowe dane dotyczące koronawirusa w Niemczech. Ostatniej doby stwierdzono 10 824 nowe przypadki zakażenia i 62 kolejne zgony. 07:46 W ramach digitalizacji inspekcji wprowadzono zmiany. Istnieje ogólnopolska infolinia do kontaktu z sanepidem. Zniesiono obowiązek wystawiania decyzji w formie papierowej. Pracownicy inspekcji nie dzwonią już z informacją o nałożonej kwarantannie czy izolacji robi to automat — podał Główny Inspektorat Sanitarny. 07:34 Niemcy rozważają kolejne obostrzenia - informuje agencja dpa. U naszego sąsiada obowiązuje obecnie tzw. lockdown light, nowe zasady mają z kolei mocno ograniczyć kontakty społeczne.



Planowane są ograniczenia w przemieszczaniu się i zakaz prywatnych uroczystości aż do końca grudnia. Z kolei osoby najbardziej narażone na koronawirusa mają dostać maski ochronne o dużej wytrzymałości typu FFP2. 07:17 Niepokojące ustalenia naukowców z University of Southern California (USA). Z powodu epidemii nienarodzone jeszcze osoby mogą mieć kłopoty ze zdrowiem i szybciej się starzeć - twierdzą naukowcy. 7:04 Brytyjski premier Boris Johnson izoluje się po kontakcie z osobą, u której potwierdzono obecność koronawirusa - poinformowało w niedzielę wieczorem jego biuro. Zapewniono, że szef rządu czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów choroby.



Jak przekazało biuro Johnsona, będzie on pracował ze swojej rezydencji na Downing Street, co będzie obejmowało także dalsze kierowaniem walką z epidemią 6:56 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał w niedzielę wieczorem czasu lokalnego, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11 mln 025 046 przypadków zakażenia COVID-19. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 246 108.



Według placówki naukowej w Baltimore w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 166 555 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 1266 kolejnych zgonów 6:45 Gdzie najłatwiej jest się zarazić koronawirusem? Na to pytanie odpowiedzieli naukowcy z Uniwersytetu Stanforda oraz z Northwestern University.



Amerykanie przeanalizowali dane z ponad 98 milionów telefonów komórkowych, w których zainstalowano aplikację SafeGraph, mającą na celu pomoc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się pandemii. Wyniki nie okazały się zaskakujące. Miejscami, gdzie najłatwiej jest się zarazić koronawirusem są: sklepy spożywcze, kościoły, hotele, restauracje, kawiarnie, siłownie, ale również gabinety lekarskie





Naukowcy: Wiemy, gdzie najłatwiej jest się zarazić koronawirusem 6:34 U zakażonej osoby największa gęstość koronawirusa SARS-CoV-2 występuje jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów, dlatego właśnie wtedy takie osoby są najbardziej zakaźne – ostrzega prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak



Koronawirus. Kiedy osoby chore są najbardziej zakaźne? 06:25 Badacze ustalili, że koronawirus był obecny we Włoszech już we wrześniu ubiegłego roku. To znacznie wcześniej, niż dotąd sądzono.



Badacze ustalili, że koronawirus występował we Włoszech już we wrześniu 2019 r.

W niedzielę 15 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 854 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort podał również, że minionej doby zmarły kolejne 303 osoby.

Dane dotyczące pandemii w naszym kraju od kilku tygodni przekraczają 20 tys. przypadków dziennie. Jak jednak informował premier Mateusz Morawiecki, całkowity lockdown, nazywany także narodową kwarantanną, to opcja ostateczna, która w tej chwili nie jest brana pod uwagę.

Ministerstwo Zdrowia uruchamia nowy program

W całym kraju trwa walka ze skutkami koronawirusa – zarówno w służbie zdrowia, zmagającej się ze zdrowotnymi efektami pandemii, jak i w gospodarce, która walczy z finansowym aspektem kryzysu.

Jak w niedzielę poinformowało Ministerstwo Zdrowia, dla pacjentów przygotowano nowy program. Chodzi o Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej, w którym pacjent objęty domową opieką, będzie mógł zasięgnąć teleporady. Zdaniem resortu, program ten umożliwi stałe monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z COVID-19, którzy przechodzą zakażenie w warunkach domowych.

