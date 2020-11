NA ŻYWO: Koronawrius w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 17 listopada

9:07 twitter.com 8:53 Koronawirus w Czechach. Dobre informacje



5406 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w poniedziałek w Czechach, co jest najniższym od miesiąca dobowym przyrostem w dzień powszedni - podało ministerstwo zdrowia we wtorek. To mniej o 642 niż w poniedziałek przed tygodniem. W kraju jest 117 858 aktywnych infekcji. 8:41 Rzecznik rządu na antenie Polskiego Radia komentował obecną sytuację epidemiczną w kraju. – My od samego początku podkreślaliśmy, że musimy iść drogą, która z jednej strony zabezpiecza zdrowie i życie Polaków, a z drugiej strony nie ogranicza zbyt radykalnie kwestii związanych z gospodarką – powiedział Piotr Müller.



„Punktowy lockdown” na święta? Rzecznik rządu komentuje 8:20 Koronawirus w Niemczech



W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 14 419 przypadków zakażenia koronawirusem i 267 kolejnych zgonów - poinformował we wtorek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 8:05 Kiedy koronawirus dotarł do Europy?



Koronawirus SARS-CoV-2 krążył po Europie w styczniu i lutym, ale nie we wrześniu 2019 – ocenił w rozmowie z PAP dr hab. Ernest Kuchar. Ekspert odniósł się w ten sposób do wyników badań naukowców z Instytutu Onkologicznego w Mediolanie i uniwersytetu w Sienie. 7:52 „Nasza gospodarka jedną z najbardziej odpornych w UE” – chwali się Centrum Informacyjne Rządu.





twitter.com 7:35 Ponieważ szczepionka na COVID-19 nie będzie w stu procentach skuteczna, nawet zaszczepieni powinni nosić maseczki – twierdzi Anthony Fauci, dyrektor amerykańskiego Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych. Jego zdaniem powrót do normalności będzie stopniowy.



Szczepionka przeciw COVID-19. Dr Fauci: Nawet zaszczepieni powinni nosić maseczki 7:20 Najwięcej wolnych respiratorów jest do dyspozycji chorych w woj. wielkopolskim - 114 i łódzkim - 101. W reszcie województw wolnych jest od ok. 30 do 60 respiratorów: w śląskim 29, lubelskim 33, pomorskim 38, podkarpackim 40, dolnośląskim 40, małopolskim 48, mazowieckim 55, kujawsko-pomorskim 61, świętokrzyskim 63 7:14 Według danych zebranych przez PAP najmniej wolnych respiratorów jest w woj. zachodniopomorskim - 8 i lubuskim - 9. 16 sztuk pozostało w woj. opolskim, 23 w woj. warmińsko-mazurskim i 25 w podlaskim. 7:04 Według danych przekazanych przez wojewodów, w regionach jest od 400 do 1,4 tys. wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Trochę gorzej sytuacja wygląda z respiratorami - w zależności od województwa wolnych pozostaje od kilku do ponad stu respiratorów. Liczba łóżek i respiratorów jest sukcesywnie zwiększana. 6:58 Wielka Brytania zamawia szczepionkę



Brytyjski rząd złożył zamówienie na dostawę 5 mln dawek szczepionki na COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna - ogłosił w poniedziałek minister zdrowia Matt Hancock. Mają zostać dostarczone nie później niż wiosną przyszłego roku.



Wcześniej w poniedziałek amerykańska firma poinformowała, że wstępne wyniki badań klinicznych jej szczepionki wykazały skuteczność na poziomie 94,5 proc. i nie stwierdzono żadnych znaczących skutków ubocznych jej stosowania 6:47 Koronawirus w Niemczech



Do tej pory w Niemczech zdiagnozowano 815 746 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 12 814 osób 6:36 Czy wysypka jest objawem COVID-19? Tak, choć nie występuje bardzo często. Jaką postać przyjmuje wysypka przy COVID-19? Oto najczęstsze objawy zmian skórnych przy tej chorobie



Wysypka, czyli jeden z mniej powszechnych objawów COVID-19 6:24 Kiedy wrócimy do normalności?



W rozmowie z CNN Fauci stwierdził, że Amerykanie mogą oczekiwać, iż dopiero w drugim lub trzecim kwartale 2021 roku "zaczną zbliżać się do pewnego stopnia normalności". - To nie będzie jak włączenie światła. To będzie stopniowe przywracanie normalności w miarę upływu tygodni i miesięcy - ocenił. 6:10 Ogromny spadek zakażeń we Francji



Francuska służba zdrowia zgłosiła w poniedziałek 9406 nowych zakażeń COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest to gwałtowny spadek w porównaniu z niedzielnymi zakażeniami (27 228) i znacznie poniżej rekordowego poziomu 86 852 w dniu 7 listopada.



Wcześniej w poniedziałek minister zdrowia Olivier Veran powiedział, że ostatnie dane wykazały pewne zachęcające oznaki skutków wprowadzonego drugiego krajowego lockdownu

Koronawius na świecie i w Polsce

Dotychczas na świecie potwierdzono ponad 54 mln przypadków zakażeń koronawirusem. Najwięcej zachorowań zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Argentynie, Kolumbii oraz Włoszech. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło ponad 1,3 mln pacjentów na świecie. Chorobę pokonało 38 mln osób.

Z kolei w Polsce od początku epidemii zdiagnozowano 733 788 chorych. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi 10 491. Wyzdrowiało 306 022 pacjentów. Kolejny raport Ministerstwo Zdrowia przekaże około godz. 10:30. Oprócz liczby nowych potwierdzonych zachorowań, resort poinformuje także o najnowszych danych o dostępności łóżek i respiratorów dla pacjentów z COVID-19.

