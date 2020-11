NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 18 listopada

9:21 – Chylę czoła przed ich pracą, ale jesteśmy w takim momencie, gdy mówienie o strajku jest nierozsądne. Jak wszystko wróci do normy, to będziemy rozmawiali o podwyżkach i prawie pracy – skomentował zapowiadany przez pielęgniarki strajk, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



Wiceminister zdrowia: Jestem zdziwiony postawą pielęgniarek. Dziś Polacy nie zaakceptują strajku 9:05 Szczepionka na koronawirusa. Czy Polacy chcą się zaszczepić?



Szczepionki przeciw koronawirusowi są coraz bliżej, ale rośnie też sceptycyzm wobec nich; z sondażu United Surveys na zlecenie "DGP" i RMF FM wynika, że liczba osób, które nie chciałyby się zaszczepić, rośnie i obecnie jest ich ponad 50 proc. - czytamy w środowym "Dzienniku Gazecie Prawnej". 8:57 W rozmowie z Radiem Zet wiceminister kultury zdradził, kto przygotowywał algorytm odpowiedzialny za przyznawanie artystom środków z Funduszu Wsparcia Kultury.



Sellin zdradził, kto decydował o algorytmie rządowego wsparcia dla artystów 8:45 Dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Czy zostanie omówiona nowy projekt ustawy covidowej?



Nowy projekt ustawy covidowej w Sejmie. Co zakłada? 8:27 - Dziś wszystkie siły i środki powinny być skierowane na walkę z koronawirusem. To nie jest najlepszy czas na spory i protesty - powiedział Michał Dworczyk w "Kwadransie politycznym" TVP. 8:21 Koronawirus w Niemczech.



Podczas ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 17 561 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 305 kolejnych zgonów - poinformował w środę rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 8:07 We wtorek prezes PAN prof. Jerzy Duszyński opublikował w mediach społecznościowych stanowisko interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN, dotyczące strategii testowania pod kątem koronawirusa.



Koronawirus w Polsce. Zmieni się system testowania? 7:47 W tym momencie epidemia nie rośnie. Gdy zadziała druga partia obostrzeń, to liczba nowych zakażeń będzie spadać — ocenił w rozmowie z PAP prof. Włodzimierz Gut. Wyjaśnił również, jaki jest powód tego, że spada liczba wykonywanych testów na koronawirusa w Polsce.



Prof. Gut: W tym momencie epidemia nie rośnie. Kiedy możemy liczyć na spadek zakażeń? 7:39 – Trudny okres będzie trwał dłużej. To kwestia wielu miesięcy, a nie jednego miesiąca. Porównałbym to do sytuacji wojennej – powiedział Wojciech Maksymowicz na antenie TVN24. 7:33 Ministerstwo Zdrowia przypomina numer infolinii dla seniorów.



twitter.com 7:18 Jak informuje dziennik „USA Today” Doering przykuła uwagę Amerykanów w całym kraju swoimi relacjami z pracy na pierwszej linii frontu w stanie, którego przywódcy od dawna pomniejszają niebezpieczeństwo koronawirusa. Odmawiają wprowadzenia takich środków, jak nakaz noszenie maseczek.



- Mówią ci, że musi być inny powód, dla którego są chorzy. Dyskredytują cię używając wulgarnych słów i pytają, dlaczego musisz nosić te wszystkie rzeczy, skoro nie mają COViD, ponieważ to nie jest prawdziwe. Tak. Tak się naprawdę dzieje – przekonywała Doering 7:10 Podczas gdy pandemia w Stanach Zjednoczonych się nasila, wiele osób w tym także politycy, albo ją bagatelizują, albo wręcz nie wierzą w obecność Covid-19. We wtorek media przytaczały wypowiedź pielęgniarki z Dakoty Południowej Jodi Doering, której zdaniem nawet niektórzy umierający pacjenci z powodu wirusa nie wierzą, że stanowi on prawdziwe zagrożenie 6:55 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 995 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Obecność COVID-19 potwierdzono u 166 045 kolejnych osób.



Według placówki naukowej z Baltimore od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11 mln 342 495 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 248 468 6:49 Podczas ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 35 294 nowych przypadków zakażeń kornawirusem i 685 zgonów z powodu COVID-19- poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia.



Brazylia odnotowała 35 294 dodatkowych potwierdzonych przypadków nowego koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin i 685 zgonów z powodu COVID-19, podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. W poniedziałek nowych zakażeń było 13 371 , zgonów 216. Wskaźniki rozwoju pandemii wróciły do poziomu z poprzedniego tygodnia, gdy dobowo odnotowywano około 30 tys. zakażeń 6:38 25 spółek wycofało swoje wnioski o pieniądze z ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm - wynika z informacji Business Insider Polska. To efekt m.in. poprawy koniunktury w III kwartale, ale także wyśrubowanych kryteriów przyznawania pomocy. Na pomoc nie załapała się choćby znana firma odzieżowa LPP, do której należy m.in. marka Reserved 6:27 Liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem we Francji przekroczyła 2 mln - poinformowało we wtorek tamtejsze ministerstwo zdrowia. We Francji stwierdzono więc najwięcej zakażeń w Europie. Na świecie więcej infekcji odnotowano tylko w USA, Indiach i Brazylii 6:15 Powtórne zakażenie COVID-19 jest możliwe, a wiadomo o tym od sierpnia 2020 roku, kiedy 33-latek z Hong Kongu już po raz drugi otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Najpierw zachorował w marcu, na samym początku epidemii, później właśnie latem. Objawy choroby przechodzonej ponownie były u niego znacznie łagodniejsze niż za pierwszym razem. Czy tak zdarza się u większości osób?



Czy powtórne zakażenie COVID-19 jest możliwe? Czym się różni od pierwszego?

Koronawirus. Szczepionka z 95 proc. skutecznością

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego rządy wielu państw zdecydowały się na wprowadzenie szeregu ograniczeń. Dotyczą one branży handlowej, gastronomicznej, systemu edukacji, a także życia codziennego obywateli. Wiele osób wyczekuje wynalezienia szczepionki, w czym upatruje szansę na powrót do normalności.

Dobre informacje w tej sprawie przekazało BBC w poniedziałek 16 listopada - szczepionka chroniąca przed COVID-19 opracowana przez amerykańską firmę Moderna ma niemal 95 proc. skuteczności. Są to wstępne wyniki badań, w których udział wzięło 30 tys. mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Połowa osób biorących udział w doświadczeniu otrzymała dwie dawki szczepionki w odstępie czterech tygodni, a pozostali otrzymali tzw. pozorowane zastrzyki.

