NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 18 listopada

6:27 Liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem we Francji przekroczyła 2 mln - poinformowało we wtorek tamtejsze ministerstwo zdrowia. We Francji stwierdzono więc najwięcej zakażeń w Europie. Na świecie więcej infekcji odnotowano tylko w USA, Indiach i Brazylii 6:15 Powtórne zakażenie COVID-19 jest możliwe, a wiadomo o tym od sierpnia 2020 roku, kiedy 33-latek z Hong Kongu już po raz drugi otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Najpierw zachorował w marcu, na samym początku epidemii, później właśnie latem. Objawy choroby przechodzonej ponownie były u niego znacznie łagodniejsze niż za pierwszym razem. Czy tak zdarza się u większości osób?



Czy powtórne zakażenie COVID-19 jest możliwe? Czym się różni od pierwszego?

Koronawirus. Szczepionka z 95 proc. skutecznością

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego rządy wielu państw zdecydowały się na wprowadzenie szeregu ograniczeń. Dotyczą one branży handlowej, gastronomicznej, systemu edukacji, a także życia codziennego obywateli. Wiele osób wyczekuje wynalezienia szczepionki, w czym upatruje szansę na powrót do normalności.

Dobre informacje w tej sprawie przekazało BBC w poniedziałek 16 listopada - szczepionka chroniąca przed COVID-19 opracowana przez amerykańską firmę Moderna ma niemal 95 proc. skuteczności. Są to wstępne wyniki badań, w których udział wzięło 30 tys. mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Połowa osób biorących udział w doświadczeniu otrzymała dwie dawki szczepionki w odstępie czterech tygodni, a pozostali otrzymali tzw. pozorowane zastrzyki.

