NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 19 listopada

6:59 Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała, by Sejm poparł poprawki, których celem będzie rozszerzenie pomocy państwa w związku z koronawirusem na kolejne branże w tym m.in. o muzea i uzdrowiska w ramach tzw. tarczy branżowej 6:47 W pandemii wydatki ograniczyło 61 proc. Polaków - wynika z badania „Barometr oszczędności”. Ponad 43 proc. postępuje tak z powodu wzrostu cen produktów i usług, a 35 proc. ze względu na spodziewane podwyżki.



Autorzy badania IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów wskazali, że epidemia zmusiła konsumentów do rezygnacji m.in. z usług fryzjerskich oraz kosmetycznych (35 proc.), kupowania artykułów do pielęgnacji i perfum (34 proc.). Mniej pieniędzy na ubrania i obuwie codziennego użytku przeznacza 1/3 respondentów, a co 5. na odzież biznesową. Z kolei 19 proc. badanych zredukowało wydatki na jedzenie 6:36 - Druga fala pandemii w Polsce nie będzie miała takich konsekwencji jak wiosenna - stwierdził w rozmowie z PAP minister finansów Tadeusz Kościński. Jego zdaniem wzrost stóp procentowych wydaje się mało prawdopodobny; nie widać też powodów, dla których złoty miałby się gwałtownie osłabić. - Po pierwsze mamy inną sytuację na rynkach międzynarodowych. Chiny są otwarte, a kraj ten jest istotnym globalnym dostawcą nie tylko produktów gotowych, ale i półproduktów. Na wiosnę, gdy ich rynek się zamknął, nastąpiło załamanie łańcuchów dostaw. Otwarte pozostają też nasze główne rynki eksportowe, przede wszystkim Niemcy - powiedział. 6:22 Odnosząc się do zarzutów mediów krytycznych wobec rządu, że szpitale te, w tym na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, są niemal puste dr Sutkowski zaznacza, że z tego powodu powinniśmy się cieszyć, a nie martwić. - A już tym bardziej atakować. One powinny czekać, być w pogotowiu. A skoro nie są jeszcze zapełniane to znaczy, że sytuacja jest owszem, bardzo trudna, ale jeszcze nie dramatyczna. Robienie jakiejś afery jest niepotrzebne. Oddzielając tę część propagandową, która towarzyszy zachowaniom każdej władzy, szpital Narodowy jest pewnym symbolem walki z koronawirusem i niech tak zostanie – powiedział portalowi DoRzeczy.pl prezes warszawskich lekarzy rodzinnych 6:17 Dobre wieści na temat szczepionek



Szczepionka przeciwko koronawirusowi Pfizera i BioNTech może być dopuszczona do użytku przez organy regulacyjne USA i UE w połowie grudnia - poinformował w środę dyrektor generalny niemieckiej firmy. Tego samego dnia Pfizer ogłosił, że szczepionka ma 95 proc. skuteczności.



Ugur Sahin, dyrektor generalny niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech, która przygotowała szczepionkę we współpracy z amerykańskim koncernem Pfizer, powiedział agencji Reutera, że "jeżeli wszystko pójdzie dobrze, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) może zatwierdzić awaryjne dopuszczenie do użycia (szczepionki) pod koniec pierwszej połowy grudnia, albo na początku drugiej połowy 6:06 „Francja daleka jest od wyjścia z kwarantanny” – powiedział w środę rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal. Koronawirus nie został pokonany, a liczba hospitalizowanych chorych na COVID-19 jest wyższa niż podczas pierwszej fali pandemii – dodał. Poinformował jednak, że od 1 grudnia niewykluczone jest częściowe poluzowanie lockdownu dla części przedsiębiorców, którzy będą mogli stopniowo otwierać sklepy z towarami nieuznawanymi za niezbędne do życia.