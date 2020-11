NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 19 listopada

10:57 Do świąt nieco ponad miesiąc. I choć wciąż nie wiemy, jak w grudniu będą wyglądały powodowane pandemią obostrzenia, wielu Polaków już dziś podejmuje strategiczne decyzje. Z badania przeprowadzonego dla „Wprost” na panelu Ariadna wynika, że aż 33 proc. respondentów święta spędzi we własnym domu bez zapraszania gości ani odwiedzania rodziny, tylko 1 proc. chce wyjechać w tym czasie w celach wypoczynkowych, zaś prawie 40 proc. planuje ograniczyć świąteczne wydatki



premium.wprost.pl 10:47 W ciągu doby wykonano ponad 58 tys. testów na koronawirusa



twitter.com 10:35 Nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (4377), mazowieckiego (3041), wielkopolskiego (2153), dolnośląskiego (1808), małopolskiego (1670), pomorskiego (1499), łódzkiego (1288), zachodniopomorskiego (1185), lubelskiego (1108), podkarpackiego (1096), warmińsko-mazurskiego (1025), świętokrzyskiego (945), kujawsko-pomorskiego (940), opolskiego (682), lubuskiego (641), podlaskiego (517) 10:33 Resort podał także nowe informacje o zgonach. W ciągu minionej doby zmarło 637 osób (513 pacjentów miało choroby współistniejące, a 124 osoby zmarły wyłącznie z powodu COVID-19). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 12 088



Tragiczny bilans koronawirusa w Polsce. Zmarło ponad 630 kolejnych osób chorych na COVID-19 10:31 Dane o liczbie osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa, przekazało Ministerstwo Zdrowia. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u kolejnych 23 975 osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem w Polsce wynosi 796 798 10:24 Ekspert o skuteczności szczepionki



- To, że szczepionka jest skuteczna w 95 czy 94,5 proc. oznacza tylko tyle, że w okresie obserwacji uczestników badania, których poddano szczepieniu, nie stwierdzono choroby. Natomiast to nam w żaden sposób nie odpowiada na pytanie, jak długo te szczepionki będą skuteczne - jak długo będą chronić przez zachorowaniem - podkreślił w rozpowie z PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski 10:18 Michał Dworczyk pytany o sezon narciarski: Na pewno nie będzie normalnego okresu zimowego. Dopóki nie poradzimy sobie z epidemią, będziemy cały czas musieli funkcjonować w podwyższonym reżimie sanitarnym. Jak mocny to będzie ten reżim sanitarny, to zależy właśnie od sytuacji epidemiologicznej, a to w konsekwencji zależy od każdego z nas 10:15 5515 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w środę w Czechach; to o 3405 infekcji mniej niż w poprzednią środę - wynika z opublikowanych w czwartek danych ministerstwa zdrowia. Liczba aktywnych zakażeń w kraju wynosi 100 970.



Ostatnie dane wskazują, że liczba zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2 w środę wzrosła o 66 - do 6740. Prawie połowa wszystkich zgonów przypada na listopad. Najwięcej osób – 256 - zmarło 3 listopada 10:11 Pewien czas temu rząd zdecydował o wprowadzeniu szeregu obostrzeń, które mają przyczynić się do zmniejszenia liczby przyrostu nowych przypadków koronawirusa. Czy należy spodziewać się kolejnych restrykcji, a może zostaną złagodzone? Na te pytania w „Salonie politycznym” odpowiadał Piotr Müller



Nowe obostrzenia w tym tygodniu? Rzecznik rządu uciął spekulacje 10:04 Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dotąd wyzdrowiało 361 886 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem. Tym samym w ciągu minionej doby potwierdzono kolejnych 19 003 wyzdrowienia. 10:02 Służby sanitarne podjęły decyzję o objęciu kwarantanną 434 034 osób (w ciągu ostatniej doby objęto nią 18 433 osoby). Pod nadzór epidemiologiczny trafiło 24 717 osób, a więc o mniej niż w ciągu poprzednich dni 10:01 W czwartek 19 listopada resort zdrowia przedstawił w godzinach porannych kolejny, dzienny raport o koronawirusie. Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 22 536 z 37 348 dostępnych łóżek COVID-19. Tym samym w ciągu minionej doby liczba hospitalizowanych pacjentów spadła o 276. Jednocześniepod respiratorami znajduje się 2080 osób (spadek o 37 w ciągu ostatnich 24 godzin). Łącznie dostępnych jest 2888 respiratorów



twitter.com 9:55 Testy kliniczne drugiej fazy wykazały, że tzw. szczepionka oksfordzka na COVID-19, opracowana przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki, jest bezpieczna. Wywołuje ona reakcję immunologiczną również wśród ludzi starszych 9:46 Uwaga na wysokie kary. Nieprzestrzeganie godzin dla seniorów może mieć poważne konsekwencje. Jednak trzeba pamiętać, że rozporządzenie nie dotyczy wszystkich sklepów



Godziny dla seniorów. Gdzie zrobisz zakupy, a które sklepy są zamknięte? 9:41 Premier Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegani wezwał mieszkańców kraju w orędziu transmitowanym przez telewizję i radio do zachowania czujności i stosowanie się do wytycznych rządu dotyczących zachowań mających zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem, po tym jak na Samoa po raz pierwszy zanotowano pozytywny test na obecność koronawirusa 9:24 W Korei Południowej drugi dzień z rzędu wykryto ponad 300 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 – w ciągu ostatniej doby zakażenie wykryto u 343 osób, a łącznie od początku epidemii w Korei Południowej wykryto 29 654 zakażeń, 498 chorych na COVID-19 zmarło 9:11 - W kwestii epidemii koronawirusa mamy okres stabilizacji, który pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość, ale do 29 listopada nic się nie zmieni, jeśli chodzi o obowiązujące obostrzenia i zasady - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk 9:04 Liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem w Afryce przekroczyła 2 miliony - poinformowały w czwartek Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Na kontynencie zmarło dotąd 48 048 zakażonych osób.



Najwięcej przypadków oraz ofiar śmiertelnych odnotowano dotąd w Republice Południowej Afryki - zmarło tam 20 556 z ponad 757 tys. zakażonych osób. Jednak obecnie najgorsza sytuacja jest w Maroku, które przeżywa właśnie szczyt pandemii, notując ponad 5 tys. nowych infekcji dziennie 8:51 Na Ukrainie w środę wykryto 13 357 nowych infekcji koronawirusem, 257 zakażonych zmarło, a 7400 pacjentów wyzdrowiało - poinformował w czwartek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższy dzienny bilans zakażeń i zgonów od początku pandemii.



W środę przeprowadzono w kraju ok. 65 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 40,5 tys. metodą PCR. 1531 osób hospitalizowano. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - ponad 1300 8:31 W Tokio zgłoszono w czwartek 534 nowe zakażenia koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Władze miasta podniosły alert epidemiczny na najwyższy poziom. Poprzedniego dnia w Japonii wykryto 2203 nowe infekcje, co jest największym dobowym bilansem w tym kraju.



Liczba nowych zakażeń w Tokio po raz pierwszy od początku kryzysu przekroczyła 500. Premier Yoshihide Suga oświadczył, że Japonia jest w stanie „maksymalnego alertu” i wezwał mieszkańców, by robili, co w ich mocy, aby uniknąć dalszych infekcji – przekazała japońska agencja Kyodo 8:18 Z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Petersburgu władze tej drugiej co do wielkości metropolii Rosji zapowiedziały w czwartek zakaz wstępu widzów na imprezy sportowe oraz ograniczenie wstępu do teatrów i kin. Restrykcje wejdą w życie w najbliższych dniach.



Od poniedziałku 23 listopada wszystkie imprezy sportowe w Petersburgu odbywać się będą bez widzów. Od 1 grudnia w salach koncertowych, teatrach i kinach Petersburga, uważanego za kulturalną stolicę Rosji, widownia będzie mogła być zapełniona w nie więcej niż 25 procentach 8:08 Aż jedna trzecia zmarłych z powodu COVID-19 to pacjenci z cukrzycą – ostrzega prof. Grzegorz Dzida z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jego zdaniem może to wiązać się z faktem, że cukrzyca często występuje u seniorów.



Z dotychczasowych obserwacji wynika, że na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 bardziej narażone są osoby starsze, szczególnie z tzw. chorobami współistniejącymi. Często są to osoby z nadwagą i otyłe, z takimi schorzeniami jak choroby sercowo-naczyniowe i cukrzyca 7:50 W Wielkiej Brytanii świąt nie będzie?



Dziennik „The Sun” podał, że władze Wielkiej Brytanii rozmawiają o wspólnych regulacjach epidemicznych na okres Bożego Narodzenia. Rozważany jest plan zawieszenie na pięć dni - od 24 do 28 grudnia włącznie - zakazu spotykania się w domach osób z różnych gospodarstw domowych. - Każdy dzień poluzowania restrykcji na okres Bożego Narodzenia może wymagać później pięciu dni ich zaostrzenia, aby obniżyć z powrotem liczbę zakażeń – ostrzegła Susan Hopkins, doradczyni medyczna brytyjskiego rządu 7:40 Komisja Europejska zaleca stosowanie szybkich testów antygenowych pod kątem COVID-19 głównie u osób wykazujących objawy.



Szybkie testy antygenowe są mniej precyzyjne niż standardowe testy PCR, ale mogą dać wyniki w ciągu kilku minut, podczas gdy te drugie - w ciągu kilku dni. To może okazać się kluczowym narzędziem w walce z dużymi epidemiami. Stela Kiriakidu, unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podkreśla, że testy pokazują, jaki jest zasięg i etap rozprzestrzeniania się wirusa 7:27 W środę 18 listopada tysiące ludzi zbierało się pod Bramą Brandenburską w Berlinie w proteście przeciwko wprowadzeniu kolejnych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Policja użyła armatek wodnych próbując rozpędzić tłum. Demonstranci domagli się mniejszej ingerencji państwa w życie obywateli i więcej wolności osobistych.



Policja aresztowała kilka osób oraz wystawiła ponad 30 mandatów za brak przestrzegania obostrzeń. Policja odgrodziła kordonem drogę prowadzącą do budynków Bundestagu, który właśnie obraduje nad ujęciem ograniczeń w ramy prawne.



Obecnie ograniczenia kontaktów w sferze prywatnej i publicznej, nakaz noszenia maseczek i ograniczenia w podróżowaniu są regulowane tylko rozporządzeniami. 7:17 Nowy Jork zamyka szkoły



Od czwartku szkoły publiczne w Nowym Jorku będą zamknięte na czas nieokreślony. Przejdą całkowicie na nauczanie zdalne. Burmistrz Bill de Blasio uzasadnił tę decyzję podwyższeniem w mieście wskaźnika zakażeń Covid-10 w ciągu siedmiu dni średnio do 3 proc.



W samych tylko szkołach odsetek testów na obecność wirusa z pozytywnym wynikiem jest stosunkowo niski i sytuuje się poniżej 1 proc. De Blasio zapowiadał jednak jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, że budynki będą zamknięte ze względów bezpieczeństwa, jeśli wskaźnik infekcji w mieście dojdzie do 3 proc. 7:06 Według tabeli opublikowanych przez GUS na podstawie danych z urzędów stanu cywilnego od 5 października do 1 listopada zmarło w Polsce 45,4 tys. osób. Rok wcześniej w porównywalnym okresie od 7 października do 3 listopada zmarło prawie 30,9 tys. osób. Szczególnie duży skok umieralności nastąpił w tygodniu od 26 października do 1 listopada. Zmarło wówczas 14,1 tys. Polaków, prawie dwukrotnie więcej niż w podobnym okresie rok i dwa lata temu 7:05 Do tej pory w Polsce umierało dziennie średnio 1100 osób. W październiku były dni, gdy umieralność była nawet dwukrotnie wyższa – powiedział PAP Rafał Halik z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Na razie trudno postawić pełną diagnozę, skąd tak gwałtowne wzrosty liczby zgonów 6:59 Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała, by Sejm poparł poprawki, których celem będzie rozszerzenie pomocy państwa w związku z koronawirusem na kolejne branże w tym m.in. o muzea i uzdrowiska w ramach tzw. tarczy branżowej 6:47 W pandemii wydatki ograniczyło 61 proc. Polaków - wynika z badania „Barometr oszczędności”. Ponad 43 proc. postępuje tak z powodu wzrostu cen produktów i usług, a 35 proc. ze względu na spodziewane podwyżki.



Autorzy badania IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów wskazali, że epidemia zmusiła konsumentów do rezygnacji m.in. z usług fryzjerskich oraz kosmetycznych (35 proc.), kupowania artykułów do pielęgnacji i perfum (34 proc.). Mniej pieniędzy na ubrania i obuwie codziennego użytku przeznacza 1/3 respondentów, a co 5. na odzież biznesową. Z kolei 19 proc. badanych zredukowało wydatki na jedzenie 6:36 - Druga fala pandemii w Polsce nie będzie miała takich konsekwencji jak wiosenna - stwierdził w rozmowie z PAP minister finansów Tadeusz Kościński. Jego zdaniem wzrost stóp procentowych wydaje się mało prawdopodobny; nie widać też powodów, dla których złoty miałby się gwałtownie osłabić. - Po pierwsze mamy inną sytuację na rynkach międzynarodowych. Chiny są otwarte, a kraj ten jest istotnym globalnym dostawcą nie tylko produktów gotowych, ale i półproduktów. Na wiosnę, gdy ich rynek się zamknął, nastąpiło załamanie łańcuchów dostaw. Otwarte pozostają też nasze główne rynki eksportowe, przede wszystkim Niemcy - powiedział. 6:22 Odnosząc się do zarzutów mediów krytycznych wobec rządu, że szpitale te, w tym na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, są niemal puste dr Sutkowski zaznacza, że z tego powodu powinniśmy się cieszyć, a nie martwić. - A już tym bardziej atakować. One powinny czekać, być w pogotowiu. A skoro nie są jeszcze zapełniane to znaczy, że sytuacja jest owszem, bardzo trudna, ale jeszcze nie dramatyczna. Robienie jakiejś afery jest niepotrzebne. Oddzielając tę część propagandową, która towarzyszy zachowaniom każdej władzy, szpital Narodowy jest pewnym symbolem walki z koronawirusem i niech tak zostanie – powiedział portalowi DoRzeczy.pl prezes warszawskich lekarzy rodzinnych 6:17 Dobre wieści na temat szczepionek



Szczepionka przeciwko koronawirusowi Pfizera i BioNTech może być dopuszczona do użytku przez organy regulacyjne USA i UE w połowie grudnia - poinformował w środę dyrektor generalny niemieckiej firmy. Tego samego dnia Pfizer ogłosił, że szczepionka ma 95 proc. skuteczności.



Ugur Sahin, dyrektor generalny niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech, która przygotowała szczepionkę we współpracy z amerykańskim koncernem Pfizer, powiedział agencji Reutera, że "jeżeli wszystko pójdzie dobrze, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) może zatwierdzić awaryjne dopuszczenie do użycia (szczepionki) pod koniec pierwszej połowy grudnia, albo na początku drugiej połowy 6:06 „Francja daleka jest od wyjścia z kwarantanny” – powiedział w środę rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal. Koronawirus nie został pokonany, a liczba hospitalizowanych chorych na COVID-19 jest wyższa niż podczas pierwszej fali pandemii – dodał. Poinformował jednak, że od 1 grudnia niewykluczone jest częściowe poluzowanie lockdownu dla części przedsiębiorców, którzy będą mogli stopniowo otwierać sklepy z towarami nieuznawanymi za niezbędne do życia.