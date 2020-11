NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 20 listopada

6:17 Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podkreślili w czwartek, że należy ograniczyć zamykanie szkół, i położyli nacisk na znaczenie nauki w klasach. Takie oświadczenie WHO rozpowszechniły media po rozmowie z minister oświaty Włoch Lucią Azzoliną.



Po spotkaniu delegacji WHO z szefową resortu oświaty w Rzymie włoskie media podały, że zaapelowała ona do tej organizacji o analizę kroków podjętych w szkolnictwie różnych krajów w ramach walki z pandemią oraz skali zakażeń w szkołach i ryzyka, związanego z ich zamknięciem 6:10 - Nasza strategia oparła się już zupełnie na innych fundamentach. Do tej strategii włączyliśmy praktycznie całą polską służbę zdrowia poprzez stworzenie bazy łóżkowej opartej na podziale szpitali na tzw. trzy poziomy (...). Oprócz tego zaangażowaliśmy w tej chwili podmioty prywatne, które deklarują ponad dwa tysiące miejsc w swoich szpitalach dla pacjentów z COVID-19. Także organizujemy w tej chwili szpitale tymczasowe, bo wiemy, że epidemia jest nieprzewidywalna i tych miejsc może niestety nam brakować" – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska