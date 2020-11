NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 20 listopada

8:26 Sejm przyjął poprawki w Tarczy Branżowej, czyli ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych



Tarcza branżowa przyjęta przez Sejm. Przeciw tylko trójka posłów. Skorzysta 200 tys. przedsiębiorców 8:18 – Zgony korelują z przypadkami koronawirusa sprzed dwóch tygodni, bo przeciętnie tyle trwa czas walki z COVID-19. Czeka nas jeszcze co najmniej kilka dni z liczbą zgonów 700, może nawet 800 – mówił w TOK FM o obecnej sytuacji epidemiologicznej dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego



Dr Grzesiowski: Co najmniej przez kilka dni nawet 700-800 zgonów z powodu COVID-19 8:06 Województwo śląskie jest regionem z największą liczbą zakażeń w kraju, jedynym, gdzie liczba ta przekroczyła 100 tys., sięgając 111 359 przypadków. Zmarło 1709 osób, a wyzdrowiało 52 006 chorych. - Bardzo niepokoi mnie tak duża liczba zgonów. Nie mam dostępu do danych, które mogłyby to tłumaczyć. Być może chorzy zwlekają zbyt długo z szukaniem pomocy w szpitalu? Tymczasem typowe dla tej choroby są nagłe pogorszenia - powiedział dr hab. Włodzimierz Mazur. - Niestety, mimo apeli wciąż zdarzają się nieodpowiedzialne zachowania, jak rodzinna impreza z okazji 50-lecia ślubu z udziałem kilkunastu osób, po której zakażonych koronawirusem zostało 70 proc. jej uczestników. Każdy z tych zakażonych jest praktycznie źródłem kolejnego ogniska, to jest jak erupcja wulkanu - dodał konsultant wojewódzki. 7:55 Które obostrzenia chcieliby w pierwszej kolejności złagodzić Polacy?



Sondaż United Surveys przeprowadzony dla "DGP" i RMF FM. Ankietowani zostali zapytani m.in. o to, jakie obostrzenia powinny zostać zdjęte w pierwszej kolejności, gdy epidemia zacznie ustępować. Na to pytanie aż 53,8 proc. ankietowanych wskazało powrót dzieci do szkół. Na drugi miejscu znalazło się pełne otwarcie galerii handlowych (32,7 proc.), zaś na trzecim - otwarcie restauracji i barów (30,7). Dopiero w dalszej kolejności respondenci wskazali zniesienie godzin dla seniorów (26,7 proc.), czy otwarcie klubów fitness i basenów (26,6 proc.). 7:45 - Miejsca w szpitalach są, ale są też problemy logistyczne. To jest tak naprawdę kłopot zarządzających ratownictwem medycznym - mówi w wywiadzie dla "DGP" dyrektor szpitala tymczasowego na stadionie PGE Narodowy w Warszawie Artur Zaczyński. - To jest tak naprawdę kłopot zarządzających ratownictwem medycznym. Przede wszystkim muszą być opracowane prawidłowe schematy transportu chorych. Musimy zdywersyfikować ryzyka. Mam wrażenie, że to jest wąskie gardło systemu. Chodzi o to, żeby można było szybko wjechać z pacjentem do jednego, drugiego, trzeciego SOR-u. Obecnie często mamy taką sytuację, że wszystkie karetki zwożą chorych do jednego SOR-u. To może rodzić zagrożenie - dodał lekarz 7:32 – Terroryści, brutalni ekstremiści i zorganizowane grupy przestępcze próbują wykorzystać pandemię koronawirusa, aby rozszerzyć swoją działalność i zagrozić skuteczności oraz wiarygodności środków zaradczych stosowanych przez rządy – podkreśliła Antonia Marie De Meo, dyrektor Międzyregionalnego Instytutu Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości ONZ (UNICRI).



De Meo, która jest autorką wprowadzenia do ogłoszonego w środę raportu "Powstrzymaj wirusa dezinformacji", nie kryła obaw w związku z wykorzystywaniem przez przestępców do ich procederu mediów społecznościowych. – Niepokojące jest również to, że niektóre terrorystyczne i brutalne grupy ekstremistyczne próbowały nadużywać mediów społecznościowych w celu podżegania potencjalnych terrorystów do celowego rozprzestrzeniania COVID-19 i stosowania go jako improwizowanej formy broni biologicznej – akcentowała szefowa UNICRI.



ONZ: 5G i fałszywa pandemia. Jak przestępcy i ekstremiści wykorzystują koronawirusa? 7:21 W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 23 648 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 260 kolejnych zgonów. To najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii - poinformował w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Poprzedni najwyższy dobowy przyrost odnotowano przed tygodniem - 23 542 infekcje. 7:12 Od początku pandemii w Meksyku zmarło z powodu koronawirusa ponad 100 tysięcy osób - poinformowało w czwartek wieczorem czasu lokalnego meksykańskie ministerstwo zdrowia.



Według tego resortu w ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 567 kolejnych zgonów. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wzrosła do 100 tys. 104. Łączna liczba zachorowań już kilka dni temu przekroczyła milion 6:59 Do szpitala na Stadionie Narodowym trafiają pacjenci z zapaleniem płuc wywołanym wirusem SARS-CoV 2, którzy nie mają jednak ostrych procesów chorobowych, jeśli chodzi o inne narządy – powiedział PAP anestezjolog dr Dominik Daszuta. Dodał, że z każdym dniem liczba przebywających tam pacjentów będzie rosła 6:48 W ciągu ostatnich 24 godzin liczba zakażeń koronawirusem w Portugalii wzrosła o blisko 7 tys. - ogłosił w czwartek portugalski resort zdrowia. Wskazał jednocześnie, że inny rekord padł na oddziałach intensywnej terapii, gdzie przebywa już 458 osób.



Jak podało ministerstwo, podczas ostatniej doby liczba zakażeń wzrosła o 6994 do 243 tys. W szpitalach leczy się w związku z infekcją koronawirusem 3017 osób, z których rekordowa liczba 458 na oddziałach intensywnej terapii 6:30 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) z niepokojem zauważa rosnącą liczbę zgonów spowodowanych koronawirusem w Europie. W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba śmierci związanych z COVID-19 zwiększyła się o 18 proc. Z powodu koronawirusa co 17 sekund umiera jedna osoba w Europie 6:17 Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podkreślili w czwartek, że należy ograniczyć zamykanie szkół, i położyli nacisk na znaczenie nauki w klasach. Takie oświadczenie WHO rozpowszechniły media po rozmowie z minister oświaty Włoch Lucią Azzoliną.



Po spotkaniu delegacji WHO z szefową resortu oświaty w Rzymie włoskie media podały, że zaapelowała ona do tej organizacji o analizę kroków podjętych w szkolnictwie różnych krajów w ramach walki z pandemią oraz skali zakażeń w szkołach i ryzyka, związanego z ich zamknięciem 6:10 - Nasza strategia oparła się już zupełnie na innych fundamentach. Do tej strategii włączyliśmy praktycznie całą polską służbę zdrowia poprzez stworzenie bazy łóżkowej opartej na podziale szpitali na tzw. trzy poziomy (...). Oprócz tego zaangażowaliśmy w tej chwili podmioty prywatne, które deklarują ponad dwa tysiące miejsc w swoich szpitalach dla pacjentów z COVID-19. Także organizujemy w tej chwili szpitale tymczasowe, bo wiemy, że epidemia jest nieprzewidywalna i tych miejsc może niestety nam brakować" – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska