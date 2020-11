NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 21 listopada

09:55 Zapraszamy do relacji na żywo z konferencji rządu:



NA ŻYWO: Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe decyzje rządu ws. koronawirusa 09:48 Nowy szef GIS? - W najbliższych dniach, może w ciągu dwóch, trzech tygodni - informuje na antenie Radia Zet wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 09:37 Szlachetna Paczka będzie działać także w czasie pandemii.



youtube.com 09:23 Przydatna informacja dla rodziców:



twitter.com 09:11 Resort zdrowia niestrudzenie przypomina o zasadzi DDM:



twitter.com 08:59 Z sondażu SW Research dla portalu rp.pl wynika, że Polacy nie za dobrze oceniają działania rządzących w czasie epidemii koronawirusa.



37,2 proc. badanych ocenia, że rząd radzi sobie z kryzysem wywołanym drugą falą epidemii koronawirusa bardzo źle, 28,7 proc. uważa, że źle; bardzo dobre zdanie o aktywności rządu ma 5,8 proc. badanych, a dobre - 15,7 proc. 08:48 Niemcy. W ciągu ostatniej doby u naszego zachodniego sąsiada odnotowano 22 964 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 254 kolejne zgony. 08:39 Przypominamy o planowanej na dziś konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra zdrowia Andrzeja Niedzielskiego.



twitter.com 08:27 Papież Franciszek opublikował zdjęcie w masce. To nieczęsty widok. Jego gościem był dyrektor generalny ONZ ds, Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Qu Dongyu.



twitter.com 08:16 Szwecja. 7240 nowych przypadków w ciągu doby. To rekord zakażeń w tym kraju. Zmarło 66 osób. 08:08 Brazylia. 38 397 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. 552 kolejne zgony w ciągu doby. 07:59 Tragiczne zdarzenie w Poznaniu. Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 60-letniego pacjenta tamtejszego szpitala miejskiego im. Strusia. Mężczyzna nie przeżył upadku z okna na 6. piętrze budynku. 07:45 USA. W ciągu ostatnie doby odnotowano 1878 zgonów z powodu COVID-19. Zarejestrowano też 197 215 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 07:38 Kanada. Toronto od poniedziałku ponownie wejdzie w lockdown z powodu pandemii koronawirusa. Razem z miastem obostrzeniami objęty zostanie region Peel. 07:22 Włochy. W piątek 20 listopada w autonomicznej prowincji Trydent-Górna Adyga na północy kraju przebadano 103 tysiące osób na obecność koronawirusa. Testy są darmowe i potrwają przez cały weekend. 07:16 W Wielkiej Brytanii rozpoczęto proces dopuszczania do użycia szczepionki Pfizer i BioNTech. Agencja ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych (MHRA) została poproszona przez ministra zdrowia Matta Hancocka o wydanie ekspertyzy w tej sprawie. 07:09 Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że liczba branż objętych tarczą antykryzysową prawdopodobnie zostanie zwiększona. 06:56 Donald Trump Jr otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Najstarszy syn prezydenta USA przebywa na kwarantannie w swoim domu i według zapewnień rzecznika nie ma żadnych objawów. 06:44 Warto pamiętać, że w dobie pandemii COVID-19 pozdrowienia nie powinny już być uściskami dłoni, przytuleniami czy pocałunkami w policzek. Preferowanym powitaniem jest zetknięcie łokciami.



Przytulanie w dobie pandemii może być niebezpieczne. Jak robić to mądrze i bez ryzyka? 06:29 "Dlaczego umierają"



Dziennikarz Paweł Reszka w rozmowie z medykami pokazuje, jak poza suchymi statystykami wygląda w Polsce epidemia koronawirusa.



facebook.com 06:16 Hiszpania. Wokół stolicy kraju wprowadzony zostanie kordon sanitarny. W piątek 20 listopada władze wspólnoty autonomicznej Madrytu ogłosiły, że między 4 a 14 grudnia wjazd i wyjazd z aglomeracji będzie dozwolony tylko w uzasadnionych przypadkach, np. podjęcia pracy, studiów lub nagłego zdarzenia.