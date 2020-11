NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 22 listopada

8:37 - O ile jeszcze niedawno media wskazywały firmę Pfizer jako zwycięzcę prac nad szczepionką, to ten wyścig – jeśli możemy go tak nazwać – jeszcze się nie skończył i stawianie tylko na jedną propozycję byłoby krótkowzroczne – podkreślił w rozmowie z PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski. - Warto przypomnieć, że firma Moderna była jedną z pierwszych, która rozpoczęła prace nad szczepionką i już 7 lutego wyprodukowała pierwszą partię preparatu o nazwie mRNA-1273. Była też pierwszą firmą, która rozpoczęła testy kliniczne pierwszej fazy, czyli tej najbardziej wstępnej fazy testów u ludzi, które ruszyły 16 marca - dodał 8:29 - Warunkiem wygaszenia epidemii bez konieczności użycia rozwiązania ostatecznego, jakim jest "kwarantanna narodowa" jest sprawny i powszechny system identyfikacji osób zakażonych – stwierdził w wywiadzie dla PAP dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. Grzegorz Gielerak



Dyrektor WIM podkreśla, że potwierdzana każdego dnia wynikami testów RT-PCR liczbę zakażonych w przedziale 20-25 tys., w rzeczywistości odpowiada 100 tys. osób zakażających się każdego dnia 8:16 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w sobotę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 2015 zgonów z powodu COVID-19. Zdiagnozowano 187 833 nowych przypadków koronawirusa,



Uczelnia z Baltimore szacuje, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano już łącznie 12 mln 085 389 przypadków zakażenia Covid-19. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 255 823 7:56 Funkcjonariusze Gwardii Narodowej zostali zmobilizowani do wspierania pracowników kostnic w Teksasie przeciążonych z powodu nasilenia pandemii koronawirusa. Zastąpili wycofanych więźniów, którym płacono za przenoszenie ciał dwa dolary za godzinę.



Według teksańskiego oddziału Agencji Zarządzania Kryzysowego (TDEM) 36 funkcjonariuszy Gwardii Narodowej został rozmieszczonych w sobotę rano w hrabstwie El Paso w celu „zapewnienia wsparcia w sprawach związanych z pogrzebami” 7:41 Podczas ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 32 622 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 376 zgonów - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia.



Największy kraj Ameryki Południowej odnotował łącznie 6 052 786 potwierdzonych przypadków koronawirusa i 168 989 wszystkich zgonów w trwającej dziewięć miesięcy pandemii 7:27 Brytyjski rząd planuje poluzowanie restrykcji na okres Bożego Narodzenia na tydzień - od 22 do 28 grudnia - czyli dłużej niż spodziewano się do tej pory - ujawnił w sobotę dziennik "Daily Telegraph". Decyzja w tej sprawie ogłoszona może być już w poniedziałek.



Dotychczas media spekulowały, że restrykcje zostaną poluzowane tylko na pięć dni od 24 do 28 grudnia, ale - jak pisze "Daily Telegraph" - rząd chciałby dać biznesowi, zwłaszcza sklepom i sektorowi gastronomicznemu, jakieś względnie normalne dni przed świętami. Naciskać ma na to przede wszystkim minister finansów Rishi Sunak 7:13 Władze Chin zarządziły kwarantannę w mieście Manzhouli na granicy z Rosją, po zarejestrowaniu dwóch nowych przypadków koronawirusa. W mieście wprowadzono zakaz zebrań i organizowania masowych imprez, zamknięto żłobki, przedszkola i szkoły 6:56 Region, który obejmuje Białoruś, Bułgarię, Czechy, Węgry, Polskę, Mołdawię, Rumunię, Rosję, Słowację i Ukrainę, ma najwyższą liczbę odnotowanych przypadków Covid-19 w Europie.



W Europie Wschodniej było średnio ponad 82 000 przypadków dziennie w ciągu ostatniego tygodnia. Dochodzi do tego średni ponad 1500 zgonów każdej doby 6:42 Dziennikarz "Polityki" Paweł Reszka w sobotę na Facebooku przedstawił rozmowę z doktorem M., który leczy pacjentów z COVID-19 na Stadionie Narodowym. Jak relacjonuje dziennikarz, spotkanie z jego rozmówcą odbyło się „w pięciogwiazdkowym Regent Warsaw Hotel (dawniej Hyatt Warszawa) – jednym z droższych w Warszawie”. „Tam właśnie zakwaterowano personel szpitala tymczasowego. Na Narodowym – są nowoczesne respiratory, najdroższy sprzęt medyczny, ale prawie nie ma pacjentów. Niektórzy lekarze dyżurują w pustych sektorach. Zarobki personelu są wysokie, koszty funkcjonowania ogromne: – Chciałem panu o tym opowiedzieć, bo mi wstyd, że w tym uczestniczę” – takimi słowami rozpoczyna relację rozmowy w mediach społecznościowych.



Zamieszanie wokół Szpitala Narodowego. Dyrektor placówki odpowiada na zarzuty 6:15 Rozbieżności w wynikach testów?



Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował w poniedziałek, że szef resortu Adam Niedzielski polecił GIS przenalizowanie raportów o zakażeniach koronawirusem na Mazowszu i Śląsku z ostatnich tygodni. Chodzi o pojawiające się w przestrzeni publicznej uwagi o rozbieżności w danych o liczbie zakażeń, prowadzonych przez resort zdrowia i tych na podstawie danych ze stacji sanitarno-epidemiologicznych



Na pytanie, czy udało się wyjaśnić rozbieżności, Waldemar Kraska oświadczył, że informacja na ten temat będzie przekazana prawdopodobnie w poniedziałek. - Adam Niedzielski skierował takie zapytanie o wyjaśnienie tej sytuacji. Na początku tygodnia usłyszycie państwo wyjaśnienie GIS, dlaczego taka sytuacja zaistniała - powiedział.



Jednocześnie zapewnił, że dymisja szefa GIS nie była związana z rozbieżnościami w danych o wynikach testów.