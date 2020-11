NA ŻYWO: Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i ze świata

6:59 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w środę, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 2 146 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa zdiagnozowano u 172 935 kolejnych osób 6:36 Czy upada „ostatnia oaza”? W czerwcu ten kraj „zdusił” pandemię, druga fala to zmieniła 6:21 Nakładanie na osoby podejrzane o COVID-19 prewencyjnej kwarantanny zniechęca je do zgłaszania się do lekarza pierwszego kontaktu i wykonywania testu wykrywającego wirusa SARS– CoV-2 – podkreślił w rozmowie z PAP przewodniczący komisji młodych lekarzy warszawskiej izby lekarskiej dr Paweł Doczekalski. 6:14 Zapraszamy na naszą relację na żywo, w trakcie której będziemy dla Państwa przekazywali najnowsze i najważniejsze informacje z Polski i ze świata.

Koronawirus w środę 25 listopada

Przypomnijmy, w środę 25 listopada w Polsce potwierdzono 15 362 nowe zakażenia koronawirusem. Odnotowane przypadki dotyczyły osób z województw: śląskiego (1941), mazowieckiego (1577), wielkopolskiego (1420), kujawsko-pomorskiego (1321), pomorskiego (1126), zachodniopomorskiego (1011), łódzkiego (1010), małopolskiego (933), lubelskiego (932), warmińsko-mazurskiego (858), dolnośląskiego (825), podkarpackiego (590), lubuskiego (504), opolskiego (459), podlaskiego (449), świętokrzyskiego (303). 103 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 152 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 522 osoby.

