NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie – najnowsze informacje

Koronawirus w Polsce - według informacji z czwartku od początku pandemii w kraju odnotowano ponad 941 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 15 568 osób. Tylko 26 listopada poinformowano o 16 687 nowych przypadkach zakażenia, co oznacza, że na 10 tys. mieszkańców współczynnik zakażeń wynosi 4,35.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Relacja