Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z soboty 28 listopada

7:10 W piątek w godzinach popołudniowych premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w wideokonferencji z Radą Medyczną.



twitter.com 6:48 Władze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w piątek ponownie ostrzegły świat przed nawrotami pandemii koronawirusa

Podczas wideokonferencji w Genewie przedstawiciele WHO apelowali o czujność i podkreślali potrzebę zachowania ostrożności przy wprowadzaniu szczepionek na rynek. - Nawet jeśli kraje zauważą spadek liczby zakażeń koronawirusem, muszą zachować czujność - powiedziała Maria Van Kerkhove, dyrektor techniczna WHO ds. COVID-19. 6:29 Nowelizacja ustawy covidowej została odrzucona przez Senat.

W piątek wieczorem izba wyższa opowiedziała się przeciw ustawie, która przewiduje, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. W sobotę posiedzenie Sejmu, który zajmie się senacką uchwałą.



Senat przeciwko nowelizacji ustawy covidowej. W sobotę decyzja Sejmu 6:15 Koronawirus w Irlandii. Łagodzenie restrykcji



Sześciotygodniowy lockdown w Irlandii zakończy się w przyszłym tygodniu, a poziom restrykcji zostanie obniżony z piątego, czyli najwyższego, na trzeci - poinformował w piątek irlandzki rząd.

Na świecie potwierdzono dotychczas ponad 61 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło 1,4 mln pacjentów na świecie. Wyzdrowiało 42 mln osób.

