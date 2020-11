NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z soboty 28 listopada

8:39 Rok 2020 został naznaczony przez pandemię koronawirusa, a zagrożenie epidemiczne wywołało nieoczywiste na pierwszy rzut oka problemy.



– Jeśli mamy wyjść z tego kryzysu silniejsi, to nie możemy zapominać o reszcie świata, bo sam wirus pokazał jak bardzo współzależny jest nasz świat – powiedział Rafał Grzelewski, rzecznik PAH, w rozmowie z Wprost.pl.



„Od nas samych zależy, jak zapamiętamy ten rok”. PAH rusza z kampanią „Jesteśmy w tym razem” 8:14 Koronawirus w USA



Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w piątek, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych na COVID-19 zmarły kolejne 1232 osoby. Zarejestrowano 110 611 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. 7:52 Stracony lub osłabiony węch wskutek COVID-19 wraca zwykle w ciągu 2 miesięcy



Pacjenci, u których doszło do osłabienia lub całkowitej utraty węchu wskutek zakażenia koronawirusem, odzyskują go zazwyczaj w okresie do dwóch miesięcy - wynika z badania przeprowadzonego przez hiszpańskich naukowców.

W komunikacie przekazanym madryckiej rozgłośni Cope przez zespół badawczy, w którego skład wchodzą głównie pracownicy sieci szpitali HM Hospitales, wynika, że w studium brało udział 61 pacjentów. 7:23 Koronawirus we Francji



957 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w piątek tamtejsze ministerstwo zdrowia. Stwierdzono 12 459 nowych zakażeń. 7:10 W piątek w godzinach popołudniowych premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w wideokonferencji z Radą Medyczną.



twitter.com 6:48 Władze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w piątek ponownie ostrzegły świat przed nawrotami pandemii koronawirusa

Podczas wideokonferencji w Genewie przedstawiciele WHO apelowali o czujność i podkreślali potrzebę zachowania ostrożności przy wprowadzaniu szczepionek na rynek. - Nawet jeśli kraje zauważą spadek liczby zakażeń koronawirusem, muszą zachować czujność - powiedziała Maria Van Kerkhove, dyrektor techniczna WHO ds. COVID-19. 6:29 Nowelizacja ustawy covidowej została odrzucona przez Senat.

W piątek wieczorem izba wyższa opowiedziała się przeciw ustawie, która przewiduje, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. W sobotę posiedzenie Sejmu, który zajmie się senacką uchwałą.



Senat przeciwko nowelizacji ustawy covidowej. W sobotę decyzja Sejmu 6:15 Koronawirus w Irlandii. Łagodzenie restrykcji



Sześciotygodniowy lockdown w Irlandii zakończy się w przyszłym tygodniu, a poziom restrykcji zostanie obniżony z piątego, czyli najwyższego, na trzeci - poinformował w piątek irlandzki rząd.

Na świecie potwierdzono dotychczas ponad 61 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło 1,4 mln pacjentów na świecie. Wyzdrowiało 42 mln osób.

Czytaj też:

Muzułmańska modelka porzuciła wybieg z przyczyn religijnych. „To nie byłam ja”