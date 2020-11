NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z niedzieli 29 listopada

7:31 „W związku z wykryciem w naszym domu zakonnym obecności wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie pielgrzymów, pracowników i swoje, podjęliśmy decyzję o poddaniu się kwarantannie całej wspólnoty zakonnej Księży Marianów w Licheniu Starym” – poinformowali księża w sobotę.



Licheńskie sanktuarium maryjne pozostanie otwarte dla pielgrzymów. 07:03 „Martwcie się o to, byście nie musieli zjeść świątecznego obiadu w szpitalu albo co gorsza - już nigdy go nie zjedli” – tak dyskusję we Włoszech na temat obostrzeń w Boże Narodzenie podsumowała pielęgniarka z Lombardii, która stała się symbolem walki z pandemią. 06:41 We włoskim mieście Bergamo, jednym z najbardziej dotkniętych na świecie przez pandemię koronawirusa, zapalone zostały w sobotę lampki na świątecznej choince. Drzewko ustawione w historycznym centrum jest, jak podkreślano, symbolem nadziei dla miasta.



Od jej początku epidemii w lutym w Bergamo zarejestrowano około 3200 zgonów na COVID-19.

Na świecie potwierdzono dotychczas ponad 62 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło 1,4 mln pacjentów na świecie.

Od początku epidemii koronawirusa w Polsce potwierdzono 973 593 przypadki koronawirusa. Zmarło 16 746 osób.

Warto przypomnieć, że od soboty 28 listopada w Polsce zniesiona została część obostrzeń, które obowiązywały przez ostatnie tygodnie:

