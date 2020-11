NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z niedzieli 29 listopada

12:42 Mieszkanka Singapuru, która w marcu w czasie ciąży zakaziła się koronawirusem, urodziła dziecko posiadające przeciwciała Covid-19 – podały w niedzielę miejscowe media. Może to dostarczyć nowych wskazówek na temat przekazywania wirusa z matki na dziecko. 12:15 „Kampania fake newsów w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego, którą prowadzi obecnie opozycja, jest nie na miejscu” – napisał w niedzielę na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. 11:54 W poniedziałek pierwsi chorzy na COVID-19 będą mogli zostać przyjęci do nowego oddziału szpitala w Bolesławcu (Dolnośląskie). Został on zbudowany z kontenerów; docelowo pomieści 65 pacjentów. 11:39 Opublikowano uchwaloną w październiku nowelę tzw ustawy covidowej zakładającą m.in. dodatki dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19.



Październikowa nowela ustawy covidowej opublikowana. Wczorajsza czeka na podpis prezydenta 11:15 – 26 683 zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Rosji w ciągu minionej doby – poinformował w niedzielę sztab ds. walki z epidemią. Jest to o 417 mniej przypadków niż dzień wcześniej. Zmarło w ciągu doby 459 osób, a 21 987 osób zostało uznanych za wyleczone. 10:59 twitter.com 10:47 Średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni spadła w Polsce do 14 640. Średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców z ostatnich 7 dni spadła do 38,17. 10:38 Mamy 11 483 nowych przypadków koronawirusa w Polsce – poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 17 tysięcy osób.



Ponad 11 tys. nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Łącznie zmarło już ponad 17 tys. osób 10:11 Ministerstwo Zdrowia udostępniło najnowszy dzienny raport o koronawirusie, w tym dostępności łóżek i respiratorów dla pacjentów z COVID-19.



Raport Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie: 50 tys. osób wyszło dziś z kwarantanny 09:50 26 683 zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Rosji w ciągu minionej doby - poinformował w niedzielę sztab ds. walki z epidemią. Jest to o 417 mniej przypadków niż dzień wcześniej. Zmarło w ciągu doby 459 osób, a 21 987 osób zostało uznanych za wyleczone. 09:36 Ponownie apelujemy do szpitali stacjonarnych o kierowanie do Szpitala Narodowego pacjentów w stanie, w którym mogą oni zostać przyjęci do szpitala tymczasowego, tak aby zwalniały się miejsca dla osób w stanach ciężkich – mówi dr Artur Zaczyński, kierujący Szpitalem Narodowym. Szpitale takich pacjentów przekazywać nie chcą. Potrzebują za to miejsc dla pacjentów w ciężkich stanach, wymagających podłączenia do respiratora.



Narodowy prosi szpitale o pacjentów. Szpitale chcą przekazywać: ale tych, którzy wymagają respiratora 09:15 Trzeba nadal stosować metodę DDM, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka i wtedy razem ze szczepieniami to zadziała – powiedział PAP kardiolog, lipidolog, epidemiolog chorób serca i naczyń prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.



Profesor Banach ma nadzieję, że za rok pandemię uda się zwalczyć. "Nie chciałbym, aby fakt bliskiej perspektywy szczepionki był dla kogokolwiek usprawiedliwieniem zaniechania dotychczasowych metod zabezpieczenia" – podkreślił.



"Przed masowymi szczepieniami nadal utrzymujmy dystans, stosujmy dezynfekcję, nośmy maseczkę. Wtedy te metody, razem ze szczepieniami, pozwolą skutecznie zwalczyć koronawirusa" – przewidywał naukowiec. 08:54 Władze republiki San Marino, niepodległego państwa będącego enklawą na terytorium Włoch, nieznacznie zaostrzyły od weekendu restrykcje w ramach walki z epidemią. Są one nadal łagodniejsze niż w Italii.



Podczas gdy w okalającym San Marino włoskim regionie Emilia-Romania, uznanym za pomarańczową strefę średniego ryzyka zakażeń, restauracje mogą tylko sprzedawać posiłki na wynos lub dostarczać do domu, w San Marino lokale gastronomiczne są otwarte, także wieczorem. Nowe ograniczenie polega tam na tym, że przy jednym stoliku mogą usiąść maksymalnie cztery osoby.



W republice, inaczej niż we Włoszech, nadal otwarte są siłownie i kluby fitness. Obowiązuje tam jeden kolejny zakaz: brania prysznica.



W enklawie na mocy nowego rozporządzenia gimnazjaliści i licealiści przeszli na zdalne nauczanie. 08:35 W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 14 611 nowych zakażeń koronawirusem i 158 kolejnych zgonów - poinformował w niedzielę rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano 1 042 700 przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory na Covid-19 zmarło w tym kraju 16 123 osoby. Nieco ponad 700 tysięcy wyzdrowiało. 08:12 W ciągu ostatniej dobry zarejestrowano w Meksyku 10 008 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 586 kolejnych zgonów - poinformowało w sobotę wieczorem czasu miejscowego meksykańskie ministerstwo zdrowia.



Od początku pandemii w Meksyku według oficjalnych danych zdiagnozowano 1 100 683 przypadki zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarły 105 459 osób. 07:51 W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 51 922 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 587 kolejnych zgonów - poinformowało w sobotę wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. 07:31 „W związku z wykryciem w naszym domu zakonnym obecności wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie pielgrzymów, pracowników i swoje, podjęliśmy decyzję o poddaniu się kwarantannie całej wspólnoty zakonnej Księży Marianów w Licheniu Starym” – poinformowali księża w sobotę.



Licheńskie sanktuarium maryjne pozostanie otwarte dla pielgrzymów. 07:03 „Martwcie się o to, byście nie musieli zjeść świątecznego obiadu w szpitalu albo co gorsza - już nigdy go nie zjedli” – tak dyskusję we Włoszech na temat obostrzeń w Boże Narodzenie podsumowała pielęgniarka z Lombardii, która stała się symbolem walki z pandemią. 06:41 We włoskim mieście Bergamo, jednym z najbardziej dotkniętych na świecie przez pandemię koronawirusa, zapalone zostały w sobotę lampki na świątecznej choince. Drzewko ustawione w historycznym centrum jest, jak podkreślano, symbolem nadziei dla miasta.



Od jej początku epidemii w lutym w Bergamo zarejestrowano około 3200 zgonów na COVID-19.

Na świecie potwierdzono dotychczas ponad 62 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło 1,4 mln pacjentów na świecie.

Od początku epidemii koronawirusa w Polsce potwierdzono 973 593 przypadki koronawirusa. Zmarło 16 746 osób.

Warto przypomnieć, że od soboty 28 listopada w Polsce zniesiona została część obostrzeń, które obowiązywały przez ostatnie tygodnie:

