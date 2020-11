NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie – najnowsze informacje

06:56 W więzieniu na Sri Lance doszło do zamieszek spowodowanych napiętą sytuacją w zakładzie karnym w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem. W starciach osadzonych z policją zginęło co najmniej 6 osób, ponad 50 zostało rannych - podaje BBC. 06:43 155 596 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby - wynika z danych Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore. Zmarło kolejnych 1 189 osób. 06:16 Listopadowy lockdown w Wielkiej Brytanii spowodował spadek liczby zakażeń o około jedną trzecią - wynika ze wstępnych danych z tego kraju.



Restrykcje w Zjednoczonym Królestwie wprowadzane są regionalnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 06:01 Zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie w poniedziałek 30 listopada.

Na świecie potwierdzono dotychczas ponad 62 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło 1,4 mln pacjentów na świecie.

Od początku epidemii koronawirusa w Polsce potwierdzono 985 075 przypadki koronawirusa. Zmarło 17 029 osób.

