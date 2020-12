NA ŻYWO Koronawirus w Polsce i na świecie – najnowsze informacje

Pierwszy raz od ponad półtora miesiąca w ostatni dzień listopada w Polsce odnotowano ponad 5 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Poprzednio takie liczby pojawiały się w pierwszej połowie października. Jakie informacje przyniosą dane Ministerstwa Zdrowia 1 grudnia?

Koronawirus w Polsce i na świecie – relacja