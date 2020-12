NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje – raport z 4 grudnia

22:27 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji. Zapraszamy jutro na Wprost.pl po najświeższe informacje z Polski i ze świata 22:20 Po Interpolu, również Europol ostrzega przed przestępcami, którzy zamierzają wykorzystać ewentualne braki szczepionek na rynku europejskim, proponując fałszywe preparaty lub dokonując kradzieży transportowanych zastrzyków 22:08 Specjaliści z Akademii Nauk Republiki Czeskiej opracowali specjalny papier, który ma zwalczać wirusy i bakterie, a jednocześnie być bezpieczny dla ludzkiej skóry. Wkrótce rozpocznie się produkcja pierwszych 10 ton.



Czescy badacze od pięciu lat pracowali nad papierem, który może niszczyć znajdujące się na jego powierzchni bakterie. W związku z wybuchem pandemii koronawirusa, kilka miesięcy poświęcili na dostosowanie formuły do eliminacji wirusów 21:58 W czasie ferii zimowych, które w tym roku odbędą się między 4 a 17 stycznia 2021 r., w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej - poinformowało w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej 21:47 W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd zamówił już 45 mln dawek szczepionki na COVID-19, szczepienia mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe, a prowadzone mają być najpierw wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób starszych, powyżej 65. roku życia.



Proces szczepienia ma rozpocząć się od rejestracji online lub metodą tradycyjną, zgłoszenia się do punktu szczepień, zaszczepienia oraz zgłoszenie się po 21 dniach na powtórzenie szczepienia 21:38 Minister zdrowia pytany, czy dzieci będą szczepione na koronawirusa odpowiedział, że tylko jeden z produktów oferowanych Polsce jest dopuszczony do szczepienia dzieci poniżej 18. roku życia, ale powyżej 12. roku życia". - Generalnie szczepienie to będzie przede wszystkim ukierunkowane dla dorosłych - dodał.



Szef MZ zaznaczył, że na tę chwilę nie ma czym zaszczepić dzieci. - Bo żaden z producentów nie prowadził badań na takiej grupie dzieci i absolutnie żadna z nich nie ma w warunkach dopuszczenia nawet sugestii, żeby była stosowana wobec dzieci - wskazał Niedzielski. 21:26 Czterech na pięciu Finów uważa, że rząd oraz urzędnicy dotychczas radzą sobie "całkiem dobrze" lub "szczególnie dobrze" z sytuacją epidemiczną - wynika z opublikowanego w piątek sondażu. Fińskie władze w walce z koronawirusem realizują "strategię hybrydową".



Respondenci dobrze ocenili działalność liderki socjaldemokratów premier Sanny Marin (82 proc.; w tym 37 proc. odpowiedzi "szczególnie dobrze") 21:11 W weekend na stokach narciarskich pojawią się patrole policyjne oraz inspekcja sanitarna. Funkcjonariusze będą reagowali na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania jak również na niestosowanie się do przepisów epidemiologicznych – poinformował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.



W sobotę pod Tatrami otwierają się kolejne stacje narciarskie m.in. w Białce Tatrzańskiej i Jurgowie 20:53 - Mamy taką analizą, która pokazuje, że jesteśmy albo tuż po, albo w trakcie szczytu liczby zgonów. To jest oczywiście problem, który nas najbardziej frapuje w tym sensie, że zawsze ta liczba zgonów odzwierciedla z dwutygodniowym opóźnieniem liczbę zachorowań, a my mniej więcej 2 tygodnie temu mieliśmy szczyt liczby zachorowań, kiedy to były przedziały ponad 25 tysięcy dziennie” – mówił w TVN24 minister Adam Niedzielski 20:41 Okres świąteczno-noworoczny przynosił zazwyczaj największy zastrzyk gotówki do budżetu miasta i do kieszeni mieszkańców pracujących w branży turystycznej - podkreśla Tadeusz Papierzyński z urzędu miejskiego w Wiśle.



Władze Wisły wraz z samorządowcami z innych gmin górskich starają się wpłynąć na rząd, by ten uchylił część zapowiedzianych restrykcji, m. in. zamknięcie hoteli. - Gdyby rzeczywiście wszystko miało pozostać zamknięte, straty będą potężne, raczej nie do odrobienia dla miasta - ubolewa samorządowiec.



Jak zauważa, latem ośrodki turystyczne były otwarte a mimo to nie zanotowano w związku z tym wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, ponieważ właściciele hoteli i restauracji opracowali procedury chroniące gości i pracowników. Papierzyński jest przekonany, że tak samo mogłoby być w sezonie zimowym, o ile rząd zezwoliłby placówkom na przyjęcie turystów. 20:29 - W poniedziałek zostały złożone pierwsze wnioski producentów o to, żeby dopuścić do obrotu szczepionkę jednego z producentów, a w zasadzie dwóch. Te wnioski mają wyznaczone terminy posiedzenia Europejskiej Agencji Leków na 29 grudnia i 12 stycznia. Mamy sytuację, w której potem te wnioski, po zatwierdzeniu przez Komisję, będą dystrybuowane leki. Muszą trafić do Polski centralnie, ale muszą też zostać rozdystrybuowane po województwach. Działamy, jak tylko pojawiają się sygnały, że materializuje się i staje się realny scenariusz dostarczenia leków do Polski” – mówił w TVN24 minister Adam Niedzielski 20:18 W Rosji w przyszłym tygodniu powinna ruszyć kampania szczepień przeciwko koronawirusowi, tymczasem firmy farmaceutyczne mają problem z regularną produkcją drugiego składnika krajowej szczepionki Sputnik V - podał w piątek niezależny portal Meduza.



Obecnie w magazynach w Rosji znajduje się około 500 tys. dawek Sputnika V - powiedział Meduzie urzędnik szczebla federalnego oraz rozmówca z branży farmaceutycznej. Każda dawka szczepionki składa się z dwóch komponentów, które są podawane - według różnych źródeł - w odstępie dwóch bądź trzech tygodni 20:07 Dworczyk: Będą benefity dla osób, które się zaszczepią



Szef KPRM nie chciał zdradzić szczegółów, zaznaczając, że rozwiązania będą jeszcze konsultowane i przedstawi je premier. Jak dodał, osoby, które się zaszczepią, "nie będą podlegały pewnym reżimom związanym z pandemią". - Nie jest to forma przymusu, tylko odpowiedzialności za pandemię i za społeczeństwo. Jeśli jest gwarancja tego, że osoba nie przenosi wirusa, to wtedy można taką osobę z pewnych ograniczeń zwolnić - tłumaczył 20:05 - Od 15 grudnia będziemy prowadzić kampanię profrekwencyjną i informacyjną dlatego, że trzeba uczciwie przekazać wszystkie informacje na temat szczepionki i systemu szczepień. Jest dużo osób, które mają wątpliwości, to też trzeba zrozumieć, ponieważ to jest nowa szczepionka - mówił w programie "Gość Wydarzeń" szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. 19:57 Władze Bahrajnu poinformowały w piątek, że udzieliły zezwolenia na użycie szczepionki na koronawirusa opracowanej przez firmy Pfizer i BioNTech. To drugi kraj na świecie - po Wielkiej Brytanii - który ją zatwierdził.



"Zatwierdzenie szczepionki Pfizer/BioNTech jest kolejnym ważnym krokiem w krajowej walce z COVID-19 w Królestwie" - przekazał w oświadczeniu dr Mariam Al Jalahma, dyrektor generalny Krajowego Urzędu Regulacji Zdrowia Bahrajnu. 19:38 Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił w piątek, że podległe ministerstwu zdrowia służby zaszczepią przeciwko koronawirusowi do czerwca 2021 r. od 15 do 20 mln obywateli. Zapewnił, że proces ten "zostanie przeprowadzony w sposób sprawiedliwy".



Podczas piątkowej wizyty w Comillas, w Kantabrii, na północy Hiszpanii, szef centrolewicowego rządu powiedział, że miejsce zamieszkania, nawet odległe od dużych ośrodków miejskich, nie będzie stanowić bariery w dostępie do szczepień. - Przeprowadzimy je na terenie 13 tys. ośrodków zdrowia w całym kraj" – powiedział Sanchez, zapewniając, że szczepienia obywatele otrzymają "tam, gdzie mieszkają" 19:20 Studenci z ruchu Stop Demontażowi Edukacji zapowiadają protesty w odpowiedzi na ewentualne zawetowanie przez rząd unijnego budżetu. Polskie weto w Brukseli może bowiem spowodować, że zabraknie środków na kontynuację programu wymiany studenckiej Erasmus.



- Byłaby to naprawdę duża strata. Program Erasmus jest oknem na świat dla polskich studentek i studentów - powiedział Kamil, student, członek ruchu Stop Demontażowi Edukacji, na konferencji prasowej Strajku Kobiet 19:05 Ostatnie postępy w zakresie szczepionek przeciwko COVID-19 są pozytywne, ale Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obawia się, że doprowadziło to do coraz większego przekonania, że pandemia dobiegła końca - ostrzegł w piątek dyrektor generalny tej organizacji Tedros Ghebreyesus. Dodał, że pandemia ma jeszcze długą drogę do przebycia i że decyzje podjęte przez obywateli i rządy określą jej przebieg w krótkim okresie i to, kiedy ostatecznie się zakończy 18:57 Władze Szwajcarii zapowiedziały w piątek nowe restrykcje, mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zapewniły jednak, że ośrodki narciarskie pozostaną nadal otwarte, jeżeli będą spełniać ścisłe środki bezpieczeństwa i otrzymają zezwolenie władz lokalnych.



Rząd wprowadził nowe ograniczenia, dotyczące nawet śpiewania w miejscach publicznych i liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepach. Zalecił pracę zdalną wszędzie, gdzie to możliwe, a także zarekomendował, by spotkania w domach czy restauracjach ograniczone zostały do osób mieszkających najwyżej w dwóch gospodarstwach domowych 18:39 814 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Liczba wykonanych jednego dnia testów przekroczyła 212 tysięcy.



Dzień wcześniej zanotowano najwyższą od początku pandemii dzienną liczbę zgonów, 993, oraz ponad 23 tysiące nowych zakażeń.



Bilans zmarłych wzrósł do 58 852 18:15 W Portugalii po kilku dniach spadku liczby przypadków koronawirusa trend się odwrócił. W ciągu ostatnich 24 godzin liczba nowych zakażeń wzrosła o prawie 5 tys. - poinformowało w piątek portugalskie ministerstwo zdrowia.



Podczas wcześniejszej doby służby medyczne Portugalii informowały o 3,7 tys. nowych przypadków zakażenia. Wskazały, że do piątkowego popołudnia liczba wszystkich infekcji koronawirusowych w tym kraju przekroczyła 312,5 tys. 17:59 Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała w piątek, że jest zakażona koronawirusem. Zapewniła, że czuje się dobrze, a swoje obowiązki będzie wykonywała zdalnie



twitter.com 17:57 Dziewięć osób spotkało się na imprezie we wsi Tomtor w Jakucji. Kiedy skończył się alkohol, sięgnęli po środek do dezynfekcji rąk. Cztery osoby zmarły na miejscu, trzy w ciągu kilku godzin, a o życie 48-letniej kobiety lekarze walczyli przez 10 dni. Zmarła w czwartek osierocając pięcioro dzieci 17:41 Zaktualizowany 3 grudnia model rozwoju epidemii koronawirusa opracowany przez Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IMHE) przy uniwersytecie waszyngtońskim wskazuje, że w Polsce do marca 2021 roku umrze 55 317 osób chorych na COVID-19. Poprzednia prognoza wskazywała, że w Polsce do marca 2021 roku na COVID-19 umrze 44 707 osób. Dotychczas w Polsce zmarło 19 359 chorych na COVID-19. 17:28 Współczynnik reprodukcji wirusa, R0, spadł w Wielkiej Brytanii do 0,8-1 z poziomu 0,9-1 przed tygodniem. Dobowa liczba zakażeń w kraju spada codziennie o 1-3 proc. – szacują brytyjscy naukowcy 17:14 Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. Grzegorz Kotala we wskazaniach dla kapłanów zalecił, by wizyty duszpasterskie – nazywane przez wiernych popularnie kolędą - przenieść na dogodny i bezpieczny czas po ustaniu pandemii.



Jak zastrzeżono, na wyraźne zaproszenie poszczególnych rodzin można odpowiedzieć indywidualnymi odwiedzinami w domach z zachowaniem norm sanitarnych 16:55 Władze wspólnoty autonomicznej Madrytu zatwierdziły program testów na koronawirusa wśród gości hotelowych. Akcja ma służyć wzmocnieniu wizerunku stołecznej aglomeracji jako miejsca bezpiecznego dla turystów 16:33 Naukowcy z University of Minnesota Medical School (USA) przyjrzeli się danym dotyczącym blisko 6 tys. dorosłych osób z cukrzycą typu 2 lub otyłością, które były hospitalizowane z powodu COVID-19. Zaobserwowano, że w przypadku kobiet, które przyjmowały metforminę w ciągu 90 dni przed hospitalizacją ryzyko zgonu było o 21–24 proc. niższe niż u kobiet, które nie przyjmowały tego leku. Zależności tej nie stwierdzono jednak u mężczyzn 16:18 Prawie 3,2 mln zł z rezerwy budżetu państwa otrzymało 12 podkarpackich szpitali na rozbudowę instalacji tlenowych. W regionie powstanie też wojewódzki bank tlenu.



O tych dwóch sprawach poinformowała w piątek na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.



Podkreśliła, że październiku br. i listopadzie br., kiedy w regionie notowano bardzo wiele zakażeń, pojawiały się problemy z płynnością dostaw tlenu 15:51 Co trzeci badany zaszczepiłby się przeciw COVID-19, gdyby była dostępna szczepionka, a blisko połowa nie ma takiego zamiaru. Stosunek do szczepień zależy w od podejścia do choroby i od wieku ankietowanych. Wielu obawia się też skutków ubocznych szczepionki – wynika z badania CBOS 15:31 Blisko 70 procent uczniów przyznaje się do ściągania podczas zajęć online - wynika z anonimowej ankiety przeprowadzonej w jednym z łódzkich liceów. Nauczycielom podczas nauki zdalnej o wiele trudniej kontrolować uczniów. Wielu wyłącza kamerki czy tłumaczy się problemami technicznymi. Według dyrektora łódzkiej placówki - wyniki ankiety nie są zaskoczeniem. 15:16 Francja zaproponowała mechanizm darowizn, by część z pierwszych dostępnych dawek szczepionek została wykorzystana do zaszczepienia priorytetowych grup w krajach rozwijających się – poinformował w prezydent Francji Emmanuel Macron w nagranym przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego ONZ.



- Dawki te, niezależnie od tego, czy pochodzą z Europy, Chin, Rosji czy Stanów Zjednoczonych, czy są owocem darowizn od państw lub firm farmaceutycznych, byłyby rozdzielane skutecznie i sprawiedliwie na podstawie zaleceń WHO – dodał.



Macron zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa ma, poza problemami zdrowotnymi, istotny aspekt humanitarny. - Zwiększyła ubóstwo i nierówności. Według ONZ, w 2021 r. 235 milionów ludzi będzie potrzebować pomocy humanitarnej. Liczba osób potrzebujących pomocy żywnościowej nigdy nie była tak wysoka – podkreślił i zaapelował do ONZ o podjęcie stosownych działań. 14:58 Patryk Jaki poinformował, że zmaga się z zakażeniem koronawirusem. Sytuację tę postanowił skomentować Robert Biedroń. „Czy to efekt ostatniego licznego spotkania konserwatywnych posłów w Brukseli?” – zapytał europoseł na Twitterze i – jak informuje portal tysol.pl – po kilku minutach usunął wpis. Dziennikarze wspomnianego źródła zdążyli zrobić screen, który opublikowali na stronie portalu.



Jaki zachorował, Biedroń zakpił i skasował wpis. „Efekt spotkania posłów w Brukseli?” 14:38 Różnego rodzaju restrykcji związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 doświadczamy od marca 2020 roku. Okazuje się, że lockdown, czyli to najsurowsze z obostrzeń, może mieć różne konsekwencje dla kobiet i dla mężczyzn.



Drugi lockdown sprawił, że kobiety czuły się wyczerpane, a mężczyźni narzekali na nudę 14:01 Premier Szwecji Stefan Loefven zapowiedział w piątek, że szczepienia przeciwko koronawirusowi będą w jego kraju bezpłatne. Pierwsze dawki dla pensjonariuszy i personelu w domach opieki mają być dostępne od stycznia. 13:23 Co trzeci badany zaszczepiłby się przeciw COVID-19, gdyby była dostępna szczepionka, a blisko połowa nie ma takiego zamiaru. Stosunek do szczepień zależy w od podejścia do choroby i od wieku ankietowanych. Wielu obawia się też skutków ubocznych szczepionki – wynika z badania CBOS. 12:48 Tymczasem w Austrii ruszają masowe testy na obecność koronawirusa. W piątek projekt zaczyna się na dużą skalę w krajach związkowych Wiedeń, Tyrol i Vorarlberg. W stolicy Austrii ma być przeprowadzanych do 150 tys. testów dziennie. Celem władz jest przebadanie milionów ludzi - informują media. 12:41 Patryk Jaki poinformował w mediach społecznościowych, że zmaga się z koronawirusem.



"Osobom, które twierdzą, że COVID-19 nie istnieje, mówię, że nie chciałby się teraz ze mną zamienić. Proszę też o poważne traktowanie obostrzeń i dbanie o własne rodziny" - napisał europoseł Solidarnej Polski. 12:28 - Nie możemy przewidzieć kiedy pożegnamy problemy z epidemią, ale obiecuję, że nie pozostawimy pracowników i pracodawców samych sobie - mówi Mateusz Morawiecki w miejscowości Glina. Premier odwiedził firmę Polmet Display Sp. z o.o, która skorzystała z rządowej tarczy antykryzysowej. 11:28 Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 ma na celu stworzenie punktu szczepień w każdej gminie – zapowiedział 4 grudnia na konferencji prasowej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Jakie są zasady naboru do narodowego programu szczepień?



Rusza Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Oto zasady naboru 10:55 W ciągu ostatniej doby wykonanych zostało 40,7 tys. testów na koronawirusa.



Ponad 13 tys. przypadków koronawirusa i kilkaset zgonów. Najnowszy raport MZ 10:32 W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 110 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 421 osób. 10:31 Mamy 13 239 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. 10:11 Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało już 666 413 osób. W ciągu ostatniej doby do tej grupy zostały zaliczone kolejne 19 853 osoby.



Najnowsze dane o koronawirusie. Ile osób wyzdrowiało? Ile jest zajętych łóżek w szpitalach? 10:08 Pod respiratorami przebywa obecnie 1 961 pacjentów z COVID-19 - wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia.



Kiedy szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce? Prof. Horban podał termin 09:52 - Proszę nie liczyć, że ta szczepionka będzie dostępna dziś czy jutro. Ona będzie dostępna najwcześniej na początku stycznia - mówi prof. Andrzej Horban. Doradca premiera ds. COVID-19 informuje, ze "szczepionka nie będzie wprowadzana, dopóki nie będzie stu proc. pewności, że spełnia warunki bezpieczeństwa i skuteczności". 09:50 Kancelaria Premiera informuje, kto może zgłosić się do programu szczepień. Są to następujące podmioty:



- 61,24 zł w wariancie podstawowym

- szczepienie w punkcie z dowiezieniem pacjenta to koszt 68,15 zł

- szczepienie w miejscu zamieszkania pacjenta - 95,7 zł

- szczepienie w miejscu zamieszkania pacjenta, jeśli jest powyżej 5 pacjentów, np. w DPS - 73,19 zł.



Minister zdrowia podkreśla dla porównania, że szczepienie na grypę wycenione zostało na około 17 złotych. 09:45 Adam Niedzielski podkreśla, że priorytetem jest bezpieczeństwo, zapewnienie podczas szczepień właściwych warunków sanitarnych. 09:44 Minister zdrowia wyjaśnia, że podmioty, które zgłoszą się do programu szczepień, nie muszą mieć podpisanego kontraktu z NFZ. 09:43 Podmioty, które będą chciały prowadzić szczepienia, mogą zgłaszać chęć udziału w programie szczepień przez stronę: formularze.ezdrowie.gov.pl. 09:42 Do programu szczepień będą kwalifikowane podmioty które:

- będą mogły prowadzić szczepienia co najmniej 5 dni w tygodniu

- będą miały co najmniej jeden zespół mobilny

- będą mogły zagwarantować wykonanie 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepienny



Spełnione będą musiały być warunki lokalowe - separacja pacjentów szczepionych od pozostałych, gwarancja bezpiecznego przeprowadzenia szczepienia - zgłoszenie, zaszczepienie, obserwacja po wykonaniu szczepienia. 09:40 Kto będzie mógł kwalifikować do szczepienia? Michał Dworczyk informuje, że w Polsce będzie to "każdy lekarz, który ma prawo wykonywania zawodu na terenie RP". 09:40 - W narodowym programie szczepień może wziąć udział każdy punkt, który prowadzi działalność leczniczą i spełnia określone kryteria - zapowiada Michał Dworczyk. 09:40 Chcemy, żeby w każdej gminie funkcjonował co najmniej jeden mobilny punkt szczepienny - mówi Michał Dworczyk. 09:39 W program szczepień ma być zaangażowanych 40-50 tys. członków personelu medycznego. 09:38 Po 15 grudnia na stronie internetowej pojawią się informacje dotyczące miejsc, gdzie będą prowadzone szczepienia. Chcemy, aby punkty były w każdej gminie, szacujemy, że chcemy ich stworzyć około 8 tysięcy - zapowiada szef KRPM. 09:37 Po 11.12, w zależności od tego ile podmiotów zgłosi chęć uczestniczenia w programie szczepień, podejmiemy decyzję o tym, ile szpitali tymczasowych zostanie wykorzystanych jako dodatkowe punkty szczepień. 09:36 Warunki dla podmiotów leczniczych, które chcą brać udział w programie szczepień, zamieszczono na stronie internatowej - informuje Michał Dworczyk. Deklaracje uczestnictwa w programie będą zgłaszane do 11 grudnia. 09:35 Szef KPRM odnosi się do zastrzeżeń opozycji, która alarmuje o braku dostępności sprzętu medycznego. Zarzuca "sianie fake newsów". - Apeluję do polityków wszystkich opcji o odpowiedzialność i niewykorzystywanie epidemii do tego, by realizować partykularne cele polityczne. Nie wolno grać na emocjach Polaków - mówi. 09:34 - Od dzisiaj mogą się zgłaszać podmioty lecznicze, które chcą uczestniczyć w narodowym programie szczepień przeciw SARS -CoV-2 - rozpoczyna Michał Dworczyk. 09:32 Podczas konferencji mamy poznać szczegóły dotyczące szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Premier już wcześniej zapowiadał, że szczepienia będą dobrowolne. Jego słowa powtórzył Michał Dworczyk.



Wydał w tym czasie 646 decyzji o karach. Nałożył 15,1 tys. mandatów karnych i wydał blisko 51,6 tys. pouczeń. 07:14 Boże Narodzenie z godziną policyjną od 22 do 5 rano. W Sylwestra godzina policyjna do 7. W czwartek premier Giuseppe Conte ogłosił, że w okresie świątecznym nadal będą obowiązywać restrykcje. Obostrzenia dotyczą także turystów. Po przyjeździe do Włoch podróżnych czeka 14-dniowa kwarantanna.



Konferencję będziemy relacjonować dla Państwa na żywo.

