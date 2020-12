NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje – raport z 4 grudnia

07:14 Boże Narodzenie z godziną policyjną od 22 do 5 rano. W Sylwestra godzina policyjna do 7. W czwartek premier Giuseppe Conte ogłosił, że w okresie świątecznym nadal będą obowiązywać restrykcje. Obostrzenia dotyczą także turystów. Po przyjeździe do Włoch podróżnych czeka 14-dniowa kwarantanna.



Święta Bożego Narodzenia i Sylwester we Włoszech. Godzina policyjna i zakaz podróży 06:53 1 grudnia CDC ogłosiło, że kwarantanna w USA zostanie skrócona i zamiast trwać 14 dni, będzie obowiązywała przez dni 7 lub 10.



Koronawirus: Amerykanie skracają czas trwania kwarantanny 06:24 Naukowcy szacują, że średnio co dziewięć sekund z powodu koronawirusa umiera człowiek - podała w czwartek agencja Reutera. Oficjalna globalna liczba ofiar COVID-19 przekroczyła 1,5 mln. 06:16 W piątek o godz. 9:30 planowana jest konferencja szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra Adama Niedzielskiego i głównego doradcy premiera ds. COVID-19 prof. Andrzeja Horbana. Poznamy najprawdopodobniej informacje dotyczące szczepień.



Konferencję będziemy relacjonować dla Państwa na żywo.

Ma 102 lata. Pokonała „hiszpankę”, sepsę, raka i dwa razy COVID-19