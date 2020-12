NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Informacje z 6 grudnia

7:44 Przypomnijmy, na całym świecie potwierdzono już 1,5 mln zgonów z powodu COVID-19, z czego najwięcej (281 tys.) w Stanach Zjednoczonych. Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmą: Brazylia (176 tys. ofiar śmiertelnych), Indie (139 tys.) oraz Meksyk (109 tys.). 7:11 Pan Ludwik trafił do szpitala uzdrowiskowego po operacji wszczepienia bajpasów. Po kilku tygodniach, w bardzo złym stanie, opuścił sanatorium na prośbę rodziny. Później trafił do kolejnego szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego COVID-19:



Uwaga! TVN: Zmarł niedługo po opuszczeniu sanatorium. Rodzina zarzuca personelowi zaniedbania 6:48 Koronawirus w Hiszpanii. Z danych przekazanych w sobotni wieczór wynika, że odnotowano tam ponad 18 tys. nowych przypadków koronawirusa oraz 159 ofiar śmiertelnych wśród pacjentów z COVID-19. 6:32 Ekspert podkreślił, że najbardziej istotne jest priorytetowe objęcie szczepieniami osób szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby:



Do powstrzymania pandemii trzeba zaszczepić co najmniej 70 proc. społeczeństwa 6:17 Zapraszamy na naszą relację, w czasie której będziemy informowali o najnowszych doniesieniach z Polski i ze świata!

Koronawirus w Polsce

Sytuacja epidemiczna w Polsce w ostatnich dniach zaczęła się polepszać, a resort zdrowia nie informuje już o rekordowych wzrostach zakażeń. W sobotę 5 grudnia ministerstwo poinformowało 12 430 nowych infekcjach, które dotyczyły osób z województw: mazowieckiego (1574), śląskiego (1283), wielkopolskiego (1195), kujawsko-pomorskiego (1091), zachodniopomorskiego (974), pomorskiego (969), dolnośląskiego (920), łódzkiego (897), warmińsko-mazurskiego (762), lubelskiego (728), małopolskiego (548), opolskiego (359), lubuskiego (339), podlaskiego (287), podkarpackiego (255), świętokrzyskiego (209).

Z powodu COVID-19 zmarło 104 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 398 osób. W sobotę zajętych było 19 895 łóżek covidowych, a 1906 pacjentów korzystało z respiratorów. Na kwarantannie przebywało 250 594 osoby, nadzorem epidemiologicznym objęto z kolei 13 334 osoby. Od początku pandemii mieliśmy 687 910 ozdrowieńców.

