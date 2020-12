NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 7 grudnia

9:18 Dworczyk: Premier Morawiecki się zaszczepi. Nie wiem, czy przed kamerami 9:10 - Gdzieś w połowie stycznia te szczepionki mogą realnie zacząć przyjeżdżać do Polski - przekazał szef resortu zdrowia, pytany o szczepienia na koronawirusa. 9:05 - Ferie powinniśmy potraktować jako ostatni akt normalności przed szczepieniami - mówił w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski, odbierając nadzieję tym, którzy liczyli na zmianę decyzji i zimowe podróże. 8:55 Fundusz Wsparcia Kultury. Polityczne zamieszanie uderzy w teatry 8:40 Tajemnicza choroba w Indiach. Po doświadczeniach 2020 roku każdą taką informację przyjmujemy z pewnym niepokojem:



Nowa tajemnicza choroba. Nudności i napady drgawek, serki chorych w szpitalu 8:31 twitter.com 8:12 W Argentynie sposobem na pozyskanie funduszy do walki z COVID-19 ma być nowy podatek.



COVID-19. Kraj nakłada podatek na najbogatszych, żeby sfinansować leczenie biedniejszych 8:05 Pandemia ma zgubny skutek dla naszego wzroku, przypominają eksperci z College of Optometrists. Długi czas przed urządzeniami elektronicznymi i powodowane tym zmęczenie oczu może z czasem prowadzić do pogorszenia wzroku. Zalecają proste ćwiczenie mające pomóc: Co dwadzieścia minut na 20 sekund spojrzeć w jakiś oddalony punkt. 7:59 Obostrzenia nie dla wszystkich?



Dr Grzesiowski oburzony urodzinami Radia Maryja. „To jest sprawa dla sanepidu i prokuratury” 7:48 Obowiązujące ograniczenia w dostępie do obiektów sportowych, w tym siłowni i klubów fitness mogą przyczynić się do spadku aktywności fizycznej społeczeństwa – oceniają eksperci. Ich zdaniem będzie to mieć długofalowy negatywny wpływ na zdrowie publiczne.



Jakie konsekwencje dla zdrowia będzie miało zamknięcie siłowni? 7:37 W grupie bardziej narażonej na ciężki przebieg COVID-19 znajdują się pacjenci z takimi powikłaniami cukrzycy, jak choroby sercowo-naczyniowe czy przewlekła choroba nerek.



- U chorych na cukrzycę nie występuje większe prawdopodobieństwo zachorowania na COVID-19 niż u osób z populacji ogólnej. Natomiast jeżeli diabetyk zakazi się koronawirusem SARS-CoV-2, to jeśli poziom glikemii nie jest wyrównany, choroba może mieć cięższy przebieg - przypomina dr nauk o zdrowiu Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, przypominając o akcji "Badaj się i lecz". 7:24 O tym, że szczepionka na koronawirusa nie załatwi wszystkich problemów zdrowotnych Polaków, przypomina też prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.



Zdrowie w Polsce kuleje. Szczepienie na koronawirusa wszystkiego nie załatwi 7:18 Niemal od początku pandemii eksperci ostrzegają nie tylko przed samą chorobą COVID-19, ale także przed jej powikłaniami.



Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. Maciej Krawczyk przypomina, że spadek wydolności po przebytym zakażeniu koronawirusem oraz utrata węchu i smaku u większości pacjentów może utrzymywać się nawet do trzech miesięcy. 7:10 W Niemczech w ciągu ostatniej doby potwierdzono 12 332 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Odnotowano też 147 zgonów. Informacje podał Instytut Chorób Zkaźnych im. Roberta Kocha (RKI)



Jak dotąd łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła u naszych zachodnich sąsiadów do 1 183 655, a zmarłych z powodu COVID-19 do 18 919. 7:04 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w niedzielę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 2254 ofiary śmiertelne COVID-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 213 875 kolejnych osób.



Według UJH od wybuchu epidemii zdiagnozowano łącznie w USA 14 mln 754 719 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 282 254 6:55 Rząd w poniedziałek rozpoczyna konsultacje ze środowiskiem medycznym i instytucjami w sprawie programu szczepień przeciw COVID-19, by wskazać kolejne grupy poza pracownikami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi i seniorami, które będą szczepione.



Proces szczepienia ma rozpocząć się od rejestracji online lub metodą tradycyjną, zgłoszenia się do punktu szczepień, zaszczepienia oraz zgłoszenie się po 21 dniach na powtórzenie szczepienia.



Szczepionki trafią do Polski w ramach zamówień UE, które zostaną zrealizowane w wyniku kontraktów z producentami takimi jak: Pfizer/BioNTech, CureVac, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson oraz AstraZeneca. Mają one zostać rozdzielone między wszystkie kraje członkowskie według kryterium liczby ludności dopiero wówczas, gdy Europejska Agencja Leków zatwierdzi samą szczepionkę 6:41 Reprezentujący prezydenta USA prawnik Rudy Giuliani ma koronawirusa. Stoi on na czele prawnego zespołu Donalda Trumpa i składa wyborcze skargi, w których pisze o wyborczych fałszerstwach. 6:28 Sanepid wraz z policją od 1 grudnia skontrolował6879 placówek handlowych i usługowych oraz 54 stoki narciarskie pod kątem przestrzegania przepisów epidemiologicznych. W tym czasie wystawiono 10 mandatów karnych i 640 pouczeń - wynika z danych przekazanych przez rzecznika prasowego GIS Jana Bondara 6:15 Koronawirus w Niemczech



Liczba nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wyniosła 12 332 a zgonów 147 - poinformował w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI). 6:10 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych wydarzeń dnia związanych z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie

Koronawirus w Polsce

Sytuacja epidemiczna w Polsce w ostatnich dniach zaczęła się polepszać, a resort zdrowia nie informuje już o rekordowych wzrostach zakażeń. W niedzielę 6 grudnia ministerstwo poinformowało o 9 176 nowych infekcjach, które dotyczyły osób z województw: mazowieckiego (1170), wielkopolskiego (1096), śląskiego (908), pomorskiego (874), kujawsko-pomorskiego (718), warmińsko-mazurskiego (692), zachodniopomorskiego (674), łódzkiego (561), dolnośląskiego (476), małopolskiego (380), lubelskiego (353), lubuskiego (325), opolskiego (307), podlaskiego (223), świętokrzyskiego (187), podkarpackiego (184). 48 zakażeń to z kolei dane bez wskazania adresu, które inspekcja sanitarna obiecała uzupełnić w późniejszym terminie.

Z powodu COVID-19 zmarły 42 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 186 osób. W sobotę zajętych było 19 363 łóżek covidowych, a 1900 pacjentów korzystało z respiratorów. Na kwarantannie przebywało 253 747 osób, nadzorem epidemiologicznym objęto z kolei 12 893 osoby. Od początku pandemii mieliśmy 706 720 ozdrowieńców.

