NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 7 grudnia

Od początku pandemii koronawirusem SARS-COV-2 na całym świecie zakażonych było już co najmniej 67 milionów osób. Tyle przynajmniej przypadków udało się potwierdzić testami. Zapraszamy do obserwowania naszej relacji, w której cały czas gromadzimy dla Was najnowsze doniesienia z walki z COVID-19.