NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 8 grudnia

9:04 Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował we wtorek o 14 054 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na Covid-19 zmarło 423 pacjentów.



Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 1 197 709, zaś liczba zgonów do 19 342 8:52 W Polsce śmiertelność wśród osób hospitalizowanych z COVID-19 wynosiła 6,2 proc., a wśród samych hospitalizowanych dorosłych 7,3 proc. – wynika z danych zebranych w ramach badania SARSTer Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych



Koronawirus w Polsce. Jaki procent hospitalizowanych osób umiera? 8:45 Małgorzata Wassermann, posłanka PiS opowiedziała w rozmowie z „Wprost”, jak przechodziła koronowirusa i wyznała, że konsekwencje odczuwa do dziś. – Doszło do takiego wypłukania wit. B, że miałam podrażnienie komórek nerwowych, dokuczały mi duszności – opowiedziała. Parlamentarzystka namawia też Polaków, by pozostali w ferie w domu. – Obawiam się, że jeśli nie przetrzymamy tego stycznia, wirus dopadnie nas ze zdwojoną siłą – wieszczy



premium.wprost.pl 8:32 W Wielkiej Brytanii rozpoczynają się we wtorek 8 grudnia szczepienia przeciw COVID-19. Jest ona pierwszym krajem świata, w którym szczepionka opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech wchodzi do użytku 8:28 - Dopóki średnie tygodniowe nie spadną poniżej 3 tys., to w ogóle nie ma co marzyć o otwarciu szkół. Wiemy, że po miesiącu od otwarcia szkół znów wzrośnie powyżej 20 tys. nowych zakażeń - alarmuje immunolog dr Paweł Grzesiowski



Adam Niedzielski powiedział na antenie RMF FM, że uczniowie z klas 1-3 mogą wrócić do szkół 18 stycznia, a więc po dwutygodniowych feriach, które w tym doku decyzją rządu odbywają się w tym samym czasie dla wszystkich województw. – To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Muszę się zastrzegać, bo jeszcze jest trochę czasu do tego momentu – stwierdził. Szef resortu zdrowia dodał, że na razie rząd analizuje różne scenariusze, ale generalnie zakładany jest powrót dzieci do szkół. – Jeszcze zastanawiamy się, który z wariantów przyjąć czy to może będzie częściowo nauka rotacyjna, hybrydowa dla klas I-III – tłumaczył 8:19 W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Meksyku 6399 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 357 kolejnych zgonów - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego meksykańskie ministerstwo zdrowia.



Od początku pandemii w Meksyku według oficjalnych danych zdiagnozowano 1 182 249 przypadków zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarły 110 074 osoby 8:08 W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 20 371 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 376 kolejnych zgonów - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 623 911, liczba ofiar śmiertelnych do 177 317 7:52 Na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban i szef KPRM Michał Dworczyk przedstawią projekt narodowej strategii szczepień. Początek o 9:50 7:48 W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 183 775 zakażeń koronawirusem - podał w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore. Zmarło 1390 kolejnych osób, chorych na COVID-19.



W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 14 932 613 osób, stwierdzono 283 621 przypadków śmiertelnych. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w stanie Nowy Jork, gdzie do tej pory zmarło 35 034 osoby. Pod względem liczby infekcji najgorsza sytuacja jest w Kalifornii, gdzie dotychczas koronawirusem zakaziło się 1 380 021 osób 7:38 Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zwrócili się w liście otwartym m.in. do Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego i całego społeczeństwa o "ignorowanie apeli osób, które nazywają się naukowcami i lekarzami, a których zakres kompetencji nie wskazuje na posiadanie wiedzy uprawniającej do wydawania opinii na temat chorób zakaźnych, a w szczególności COVID-19, i szczepień przeciw zakażeniom SARS-CoV-2"



"Jako lekarze nie możemy pozwolić na dalsze przedłużanie paraliżu opieki zdrowotnej w sytuacji dostępności szczepionki pozwalającej na przerwanie pandemii. Każdy dzień zwłoki w udostępnieniu Polakom szczepień przeciw SARS-CoV-2 przyniesie kolejne kilkaset zgonów, czyli nawet 15 tys. przedwczesnych śmierci miesięcznie spowodowanych tylko przez COVID-19, a przecież ludzie umierają także w wyniku utrudnionego dostępu do świadczeń zdrowotnych związanych z innymi schorzeniami" - przekonują w liście lekarze-zakaźnicy 7:21 Obecne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa na Węgrzech będą obowiązywać do 11 stycznia - powiedział w poniedziałek węgierski premier Viktor Orban. Dodał, że w późniejszym terminie ogłoszone zostaną zasady spotkań w Wigilię Bożego Narodzenia.



Na Węgrzech obecnie obowiązuje godzina policyjna między 20:00 a 5:00. "Ewentualny wyjątek od tej zasady być może będzie wprowadzony w Wigilię, ale będzie to zależało od sytuacji" - wyjaśnił Orban. Dodał, że godzina policyjna nie zostanie zniesiona 31 grudnia i obowiązywać będzie zakaż imprez sylwestrowych 7:05 Królowa Elżbieta II i jej 99-letni mąż, książę Filip zamierzają dać przykład Brytyjczykom i zachęcić do szczepień na koronawirusa.

Jak donosi "New York Post", będzie jedną z pierwszych osób w Wielkiej Brytanii, które otrzymają szczepionkę na SARS-CoV-2 6:55 Podczas minionej doby w Hiszpanii koronawirusem zakaziło się 5,8 tys. osób. Oznacza to najniższą od października dobową liczbę zakażeń SARS-CoV-2 - podało w poniedziałek hiszpańskie ministerstwo zdrowia.



Z komunikatu tego resortu wynika, że do poniedziałkowego wieczora w całym kraju zanotowano łącznie 1,7 mln infekcji koronawirusowych 6:45 - Tłumne wizyty w centrach handlowych, jakie obserwowaliśmy w miniony weekend nie napawają optymizmem i mogą zaowocować kolejnym wzrostem zakażeń COVID-19 za kilkanaście dni - zauważył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Pamiętajmy, że epidemia się jeszcze nie skończyła - zaapelował. 6:34 Port lotniczy we Frankfurcie nad Menem, największy w Niemczech i trzeci w Europie - testował podróżnych na obecność koronawirusa przez pół roku. Wyniki badań przeprowadzonych pomiędzy 15 lipca a 1 grudnia wskazują, że jedną z grup z najwyższym współczynnikiem potwierdzonych infekcji są Polacy. Na 2864 przebadanych próbek wynik pozytywny dało 113, czyli ponad 4 proc. Gorsze wyniki - na poziomie blisko 5 proc., potwierdzono jedynie u przybywających z Maroka i Kosowa 6:20 Ministerstwo Zdrowia apeluje, aby osoby z podejrzeniem koronawirusa szybciej zgłaszały się do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Rzecznik ministerstwa zachęcał również osoby po 55 roku życia do zgłaszania się po pulsoksymetry.



- Duża liczba zgonów wynika z tego, że za późno trafiamy do szpitala. I to nie tylko osoby starsze, umierają osoby młode. Stąd apel, jeżeli jesteśmy w izolacji - zgłośmy się przez lekarza POZ lub przez formularz na stronie MZ. Wystąpmy o pulsoksymetr, on może nas uchronić przed konsekwencjami koronawirusa. Gorący apel także, jeżeli notujemy objawy podobne do covid-19 - nie bagatelizujmy! – mówił Wojciech Andrusiewicz. 6:10 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych wydarzeń dnia związanych z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie