NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 8 grudnia

11:42 Umowa zawarta przez Komisję Europejską bezpośrednio z producentami szczepionek ceduje na państwa członkowskie odpowiedzialność cywilną za wszelkie niepożądane zdarzenia w procesie szczepień; gwarantem odpowiedzialności cywilnej jest państwo - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski 11:28 Do 31 grudnia br. będzie przedłużony zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Z zakazu wyłączone są m.in. państwa UE, strefy Schengen oraz lotniska w stanach Illinois i Nowy Jork w USA 11:15 Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska zakupiła już ponad 60 mln dawek szczepionek. - Na chwilę obecną mamy już zarezerwowanych i zakupionych ponad 60 000 000 dawek szczepionek od 6 wiodących światowych producentów! Jesteśmy zabezpieczeni - a teraz jest czas na wielkie wyzwanie, czyli implementację Narodowego Programu Szczepień na COVID-19 - przekazał premier



facebook.com 10:59 W Czechach w poniedziałek stwierdzono 4239 nowych zakażeń koronawirusem, o 666 więcej niż przed tygodniem. Z danych opublikowanych we wtorek przez ministerstwo zdrowia wynika, że stopień zagrożenia epidemicznego pozostaje przez trzeci dzień na poziomie 64 10:45 W ciągu doby wykonano ponad 30,1 tys. testów na koronawirusa



twitter.com 10:32 Z wtorkowego raportu wynika, że najwięcej zakażeń odnotowano w Małopolsce i na Mazowszu. Bardzo dużo nowych przypadków pojawiło się także w województwach: śląskim i kujawsko-pomorskim. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych województwach?





małopolskie - 1072

mazowieckie - 960

śląskie - 852

kujawsko-pomorskie - 690

pomorskie - 690

wielkopolskie - 580

dolnośląskie - 566

łódzkie- 563

warmińsko-mazurskie - 528

zachodniopomorskie - 486

lubelskie - 416

podkarpackie - 204

podlaskie - 193

świętokrzyskie - 182

lubuskie - 174

opolskie - 140 10:31 Resort podał także nowe informacje o zgonach. W ciągu minionej doby zmarło 411 osób (317 pacjentów miało choroby współistniejące, a 94 osoby zmarły wyłącznie z powodu COVID-19). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 20 592 10:30 Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u kolejnych 8312 osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusemw Polsce wynosi 1 076 180



twitter.com 10:22 - To bezpieczeństwo staramy się również wyjaśniać w strategii, tam są opisane, jakie mamy rodzaje szczepień, konkretne produkty, które będą dostępne. Znajdziecie też państwo cały opis tego, jak przebiegają badania kliniczne. (...) Możemy być pewni, że zanim jakkolwiek osoba w Polsce zostanie zaszczepiona, produkt ten zostanie testowany, badany na dziesiątkach tysięcy osób, które uczestniczą w badaniach klinicznych - mówi Niedzielski 10:15 Adam Niedzielski: Wiedza jest najważniejsza, bo pozwala podejmować świadome decyzje dot. zaszczepienia się. Dlatego naszą rolą jest podjęcie zadania przekonywania do szczepienia na podstawie rzeczowych argumentów, które znajdują potwierdzenie w dorobku naukowym



twitter.com 10:08 Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Jakie mają być szczepionki?



twitter.com 10:07 Dworczyk: Do soboty do godziny 10 będziemy zbierali wszystkie uwagi i informacje, na podstawie których ten dokument będziemy chcieli dopracować i ewentualnie ulepszyć, po to by 15.12 Rada Ministrów mogła przyjąć już oficjalny dokument 10:05 Dworczyk: Szczepionki muszą być darmowe i dobrowolne. Musimy zorganizować cały proces tak, żeby był przyjazny dla obywatela 10:04 - Naszym celem jest przeprowadzenie w 2021 roku programu szczepień, dzięki czemu mamy uzyskać odporność populacji. Dlatego przygotowaliśmy projekt dokumentu, który ma szczegółowo opisać wszystkie procesy związane ze szczepieniami. Naszym zadaniem jest dostarczenie szczepionek, które będą skuteczne i bezpieczne, będą w wystarczającej ilość, a cały proces zostanie przeprowadzony w najkrótszym możliwym okresie - mówi Michał Dworczyk 10:02 Trwa rządowa konferencja ws. narodowego programu szczepień, Michał Dworczyk: Przygotowaliśmy projekt dokumentu, który ma szczegółowo opisać wszystkie procesy, zebrać maksimum informacji, które są związane z programem szczepień. Ma on 34 strony 10:01 We wtorek 8 grudnia resort zdrowia przedstawił w godzinach porannych kolejny, dzienny raport o koronawirusie. Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 19 917 z 38 123 dostępnych łóżek COVID-19. Tym samym w ciągu minionej doby liczba hospitalizowanych pacjentów nie zmieniła się. Jednocześnie pod respiratorami znajduje się 1835 osób (spadek o 51 w ciągu ostatnich 24 godzin). Łącznie dostępnych jest 3187 respiratorów



Służby sanitarne podjęły decyzję o objęciu kwarantanną 237 786 osób (w ciągu ostatniej doby trafiło na nią kolejnych 6486 osób). Pod nadzór epidemiologiczny trafiło 12 050 osób, a więc o 843 mniej niż w ciągu poprzednich dni. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dotąd wyzdrowiało 738 845 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem. Tym samym w ciągu minionej doby potwierdzono kolejnych 16 399 wyzdrowień



twitter.com 9:53 Od godz. 8.00 trwają konsultacje dotyczące zasad naboru do Narodowego Programu Szczepień przeciwko kononawirusowi



twitter.com 9:40 Zapraszamy do śledzenia na żywo relacji z konferencji rządowej na temat szczepień na koronawirusa



NA ŻYWO: Konferencja rządu ws. narodowej strategii szczepień 9:29 We wtorek 8 grudnia w Wielkiej Brytanii zaszczepiona została pierwsza osoba. W świetle kamer zastrzyk z rąk pielęgniarki ze szpitala uniwersyteckiego w Coventry, May Parsons, przyjęła 90-letnia Margaret Keenan. Kobieta, która w przyszłym tygodniu skończy 91 lat, stwierdziła, że szczepionkę traktuje jako „najlepszy wcześniejszy prezent urodzinowy”.



– Moja rada dla każdego, kto będzie miał możliwość przyjęcia szczepionki jest taka, żeby ją przyjąć. Jeżeli ja mogę ją przyjąć w wieku 90 lat, to wy też możecie – komentowała kobieta. Margaret Keenan wyraziła radość, że gdy szczepionka ją uodporni, wreszcie będzie mogła bezpiecznie spędzać czas z najbliższymi



Szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły w Wielkiej Brytanii. Na pierwszy ogień – 90-latka 9:15 Ze względu na wielokrotnie większe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 wśród osób z cukrzycą typu 1 i 2 należy wprowadzić priorytetowe szczepienia nową szczepionkę tej właśnie grupy pacjentów - przekonują naukowcy z Vanderbilt University Medical Center.



Na łamach „Diabetes Care” opisują oni wyniki swojego najnowszego badania, które wykazało, że chorzy na cukrzycę - zarówno typu 1, jak i 2 - trzy razy częściej przechodzą zakażenie koronawirusem ciężko lub bardzo ciężko oraz wymagają hospitalizacji 9:04 Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował we wtorek o 14 054 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na Covid-19 zmarło 423 pacjentów.



Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 1 197 709, zaś liczba zgonów do 19 342 8:52 W Polsce śmiertelność wśród osób hospitalizowanych z COVID-19 wynosiła 6,2 proc., a wśród samych hospitalizowanych dorosłych 7,3 proc. – wynika z danych zebranych w ramach badania SARSTer Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych



Koronawirus w Polsce. Jaki procent hospitalizowanych osób umiera? 8:45 Małgorzata Wassermann, posłanka PiS opowiedziała w rozmowie z „Wprost”, jak przechodziła koronowirusa i wyznała, że konsekwencje odczuwa do dziś. – Doszło do takiego wypłukania wit. B, że miałam podrażnienie komórek nerwowych, dokuczały mi duszności – opowiedziała. Parlamentarzystka namawia też Polaków, by pozostali w ferie w domu. – Obawiam się, że jeśli nie przetrzymamy tego stycznia, wirus dopadnie nas ze zdwojoną siłą – wieszczy



premium.wprost.pl 8:32 W Wielkiej Brytanii rozpoczynają się we wtorek 8 grudnia szczepienia przeciw COVID-19. Jest ona pierwszym krajem świata, w którym szczepionka opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech wchodzi do użytku 8:28 - Dopóki średnie tygodniowe nie spadną poniżej 3 tys., to w ogóle nie ma co marzyć o otwarciu szkół. Wiemy, że po miesiącu od otwarcia szkół znów wzrośnie powyżej 20 tys. nowych zakażeń - alarmuje immunolog dr Paweł Grzesiowski



Adam Niedzielski powiedział na antenie RMF FM, że uczniowie z klas 1-3 mogą wrócić do szkół 18 stycznia, a więc po dwutygodniowych feriach, które w tym doku decyzją rządu odbywają się w tym samym czasie dla wszystkich województw. – To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Muszę się zastrzegać, bo jeszcze jest trochę czasu do tego momentu – stwierdził. Szef resortu zdrowia dodał, że na razie rząd analizuje różne scenariusze, ale generalnie zakładany jest powrót dzieci do szkół. – Jeszcze zastanawiamy się, który z wariantów przyjąć czy to może będzie częściowo nauka rotacyjna, hybrydowa dla klas I-III – tłumaczył 8:19 W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Meksyku 6399 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 357 kolejnych zgonów - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego meksykańskie ministerstwo zdrowia.



Od początku pandemii w Meksyku według oficjalnych danych zdiagnozowano 1 182 249 przypadków zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarły 110 074 osoby 8:08 W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 20 371 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 376 kolejnych zgonów - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 623 911, liczba ofiar śmiertelnych do 177 317 7:52 Na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban i szef KPRM Michał Dworczyk przedstawią projekt narodowej strategii szczepień. Początek o 9:50 7:48 W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 183 775 zakażeń koronawirusem - podał w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore. Zmarło 1390 kolejnych osób, chorych na COVID-19.



W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 14 932 613 osób, stwierdzono 283 621 przypadków śmiertelnych. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w stanie Nowy Jork, gdzie do tej pory zmarło 35 034 osoby. Pod względem liczby infekcji najgorsza sytuacja jest w Kalifornii, gdzie dotychczas koronawirusem zakaziło się 1 380 021 osób 7:38 Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zwrócili się w liście otwartym m.in. do Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego i całego społeczeństwa o "ignorowanie apeli osób, które nazywają się naukowcami i lekarzami, a których zakres kompetencji nie wskazuje na posiadanie wiedzy uprawniającej do wydawania opinii na temat chorób zakaźnych, a w szczególności COVID-19, i szczepień przeciw zakażeniom SARS-CoV-2"



"Jako lekarze nie możemy pozwolić na dalsze przedłużanie paraliżu opieki zdrowotnej w sytuacji dostępności szczepionki pozwalającej na przerwanie pandemii. Każdy dzień zwłoki w udostępnieniu Polakom szczepień przeciw SARS-CoV-2 przyniesie kolejne kilkaset zgonów, czyli nawet 15 tys. przedwczesnych śmierci miesięcznie spowodowanych tylko przez COVID-19, a przecież ludzie umierają także w wyniku utrudnionego dostępu do świadczeń zdrowotnych związanych z innymi schorzeniami" - przekonują w liście lekarze-zakaźnicy 7:21 Obecne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa na Węgrzech będą obowiązywać do 11 stycznia - powiedział w poniedziałek węgierski premier Viktor Orban. Dodał, że w późniejszym terminie ogłoszone zostaną zasady spotkań w Wigilię Bożego Narodzenia.



Na Węgrzech obecnie obowiązuje godzina policyjna między 20:00 a 5:00. "Ewentualny wyjątek od tej zasady być może będzie wprowadzony w Wigilię, ale będzie to zależało od sytuacji" - wyjaśnił Orban. Dodał, że godzina policyjna nie zostanie zniesiona 31 grudnia i obowiązywać będzie zakaż imprez sylwestrowych 7:05 Królowa Elżbieta II i jej 99-letni mąż, książę Filip zamierzają dać przykład Brytyjczykom i zachęcić do szczepień na koronawirusa.

Jak donosi "New York Post", będzie jedną z pierwszych osób w Wielkiej Brytanii, które otrzymają szczepionkę na SARS-CoV-2 6:55 Podczas minionej doby w Hiszpanii koronawirusem zakaziło się 5,8 tys. osób. Oznacza to najniższą od października dobową liczbę zakażeń SARS-CoV-2 - podało w poniedziałek hiszpańskie ministerstwo zdrowia.



Z komunikatu tego resortu wynika, że do poniedziałkowego wieczora w całym kraju zanotowano łącznie 1,7 mln infekcji koronawirusowych 6:45 - Tłumne wizyty w centrach handlowych, jakie obserwowaliśmy w miniony weekend nie napawają optymizmem i mogą zaowocować kolejnym wzrostem zakażeń COVID-19 za kilkanaście dni - zauważył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Pamiętajmy, że epidemia się jeszcze nie skończyła - zaapelował. 6:34 Port lotniczy we Frankfurcie nad Menem, największy w Niemczech i trzeci w Europie - testował podróżnych na obecność koronawirusa przez pół roku. Wyniki badań przeprowadzonych pomiędzy 15 lipca a 1 grudnia wskazują, że jedną z grup z najwyższym współczynnikiem potwierdzonych infekcji są Polacy. Na 2864 przebadanych próbek wynik pozytywny dało 113, czyli ponad 4 proc. Gorsze wyniki - na poziomie blisko 5 proc., potwierdzono jedynie u przybywających z Maroka i Kosowa 6:20 Ministerstwo Zdrowia apeluje, aby osoby z podejrzeniem koronawirusa szybciej zgłaszały się do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Rzecznik ministerstwa zachęcał również osoby po 55 roku życia do zgłaszania się po pulsoksymetry.



- Duża liczba zgonów wynika z tego, że za późno trafiamy do szpitala. I to nie tylko osoby starsze, umierają osoby młode. Stąd apel, jeżeli jesteśmy w izolacji - zgłośmy się przez lekarza POZ lub przez formularz na stronie MZ. Wystąpmy o pulsoksymetr, on może nas uchronić przed konsekwencjami koronawirusa. Gorący apel także, jeżeli notujemy objawy podobne do covid-19 - nie bagatelizujmy! – mówił Wojciech Andrusiewicz. 6:10 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych wydarzeń dnia związanych z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie