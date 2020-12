NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 8 grudnia

7:21 Obecne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa na Węgrzech będą obowiązywać do 11 stycznia - powiedział w poniedziałek węgierski premier Viktor Orban. Dodał, że w późniejszym terminie ogłoszone zostaną zasady spotkań w Wigilię Bożego Narodzenia.



Na Węgrzech obecnie obowiązuje godzina policyjna między 20:00 a 5:00. "Ewentualny wyjątek od tej zasady być może będzie wprowadzony w Wigilię, ale będzie to zależało od sytuacji" - wyjaśnił Orban. Dodał, że godzina policyjna nie zostanie zniesiona 31 grudnia i obowiązywać będzie zakaż imprez sylwestrowych 7:05 Królowa Elżbieta II i jej 99-letni mąż, książę Filip zamierzają dać przykład Brytyjczykom i zachęcić do szczepień na koronawirusa.

Jak donosi "New York Post", będzie jedną z pierwszych osób w Wielkiej Brytanii, które otrzymają szczepionkę na SARS-CoV-2 6:55 Podczas minionej doby w Hiszpanii koronawirusem zakaziło się 5,8 tys. osób. Oznacza to najniższą od października dobową liczbę zakażeń SARS-CoV-2 - podało w poniedziałek hiszpańskie ministerstwo zdrowia.



Z komunikatu tego resortu wynika, że do poniedziałkowego wieczora w całym kraju zanotowano łącznie 1,7 mln infekcji koronawirusowych 6:45 - Tłumne wizyty w centrach handlowych, jakie obserwowaliśmy w miniony weekend nie napawają optymizmem i mogą zaowocować kolejnym wzrostem zakażeń COVID-19 za kilkanaście dni - zauważył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Pamiętajmy, że epidemia się jeszcze nie skończyła - zaapelował. 6:34 Port lotniczy we Frankfurcie nad Menem, największy w Niemczech i trzeci w Europie - testował podróżnych na obecność koronawirusa przez pół roku. Wyniki badań przeprowadzonych pomiędzy 15 lipca a 1 grudnia wskazują, że jedną z grup z najwyższym współczynnikiem potwierdzonych infekcji są Polacy. Na 2864 przebadanych próbek wynik pozytywny dało 113, czyli ponad 4 proc. Gorsze wyniki - na poziomie blisko 5 proc., potwierdzono jedynie u przybywających z Maroka i Kosowa 6:20 Ministerstwo Zdrowia apeluje, aby osoby z podejrzeniem koronawirusa szybciej zgłaszały się do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Rzecznik ministerstwa zachęcał również osoby po 55 roku życia do zgłaszania się po pulsoksymetry.



- Duża liczba zgonów wynika z tego, że za późno trafiamy do szpitala. I to nie tylko osoby starsze, umierają osoby młode. Stąd apel, jeżeli jesteśmy w izolacji - zgłośmy się przez lekarza POZ lub przez formularz na stronie MZ. Wystąpmy o pulsoksymetr, on może nas uchronić przed konsekwencjami koronawirusa. Gorący apel także, jeżeli notujemy objawy podobne do covid-19 - nie bagatelizujmy! – mówił Wojciech Andrusiewicz. 6:10 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych wydarzeń dnia związanych z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie