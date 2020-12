6:20 Ministerstwo Zdrowia apeluje, aby osoby z podejrzeniem koronawirusa szybciej zgłaszały się do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Rzecznik ministerstwa zachęcał również osoby po 55 roku życia do zgłaszania się po pulsoksymetry.



- Duża liczba zgonów wynika z tego, że za późno trafiamy do szpitala. I to nie tylko osoby starsze, umierają osoby młode. Stąd apel, jeżeli jesteśmy w izolacji - zgłośmy się przez lekarza POZ lub przez formularz na stronie MZ. Wystąpmy o pulsoksymetr, on może nas uchronić przed konsekwencjami koronawirusa. Gorący apel także, jeżeli notujemy objawy podobne do covid-19 - nie bagatelizujmy! – mówił Wojciech Andrusiewicz. 6:10 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych wydarzeń dnia związanych z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie