NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie – raport. Najnowsze informacje z 9 grudnia

07:29 Szczepienia na koronawirusa trwają nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w Rosji. W Moskwie rozpoczęły się już w sobotę 5 grudnia. Według portalu Meduza, zaszczepić się mogły nie tylko osoby szczególnie narażone, jak lekarze, ale również inni chętni. Pod koniec listopada rozpoczęły się szczepienia w rosyjskiej armii.



Podkreśla się, że rosyjska szczepionka Sputnik V została zarejestrowana na "ograniczonych warunkach". 07:21 Poprzez zmiany w metabolizmie komórek, wirus SARS-CoV-2 może wyrządzać szkody nie tylko w płucach, ale także m.in. w sercu i nerkach – donoszą naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, którzy badali wpływ wirusa na organizm myszy.



Wyniki badań opublikowali w piśmie „JCI Insight” (DOI: 10.1172/jci.insight.145027). 07:10 W Niemczech z kolei w ciągu ostatniej doby dopisano 20 815 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 590 osób.



Dane przekazał Instytut im. Roberta Kocha. 07:00 W ciągu ostatnich 24 godzin w USA potwierdzono 192 299 kolejnych przypadków koronawirusa. 1404 pacjentów z COVID-19 zmarło.



Danych dostarczył Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. 06:52 Przez 5-10 minut co godzinę trzeba w czasie epidemii wietrzyć mieszkania, bo brak wymiany powietrza może mieć ogromny wpływ na szerzenie się koronawirusa w domach - taką rekomendację przedstawił ekspert Gaetano Settimo z włoskiego Instytutu Służby Zdrowia. 06:31 W ciągu ostatniej doby w Brazylii odnotowano najwyższy od miesiąca dobowy przyrost zgonów z powodu COVID-19 - podał we wtorek resort zdrowia tego kraju. Liczba przypadków śmiertelnych wyniosła 842, a dobowa liczba zakażeń 51 088 - poinformowano. 06:12 W poniedziałek rząd przedstawił Narodowy Program Szczepień w Polsce. Co już wiadomo? Najnowsze fakty zbieramy w tym miejscu:



Szczepienie na koronawirusa

