NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie – raport. Najnowsze informacje z 10 grudnia

07:08 Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w środę o 11 974 przypadkach zakażeń koronawirusem zarejestrowanych podczas ostatniej doby i 781 zgonach na COVID-19. 06:58 Sejm przyjął w środę część poprawek Senatu, które rozszerzą pomoc rządu na więcej branż w zw. z koronawirusem. Wsparcie finansowe ma trafić m.in. do firm działających w cateringu, transporcie, kulturze, handlu, przewodników turystycznych. 06:22 Na początek programu szczepień szykuje się Izrael. Pierwsze szczepionki zostaną podane w Izraelu już 27 grudnia, a dziennie szczepione może być nawet 60 tys. osób - zapowiedział w środę wieczorem premier Benjamin Netanjahu. Zaszczepieni zostaną wszyscy obywatele - zapewnił. 06:10 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych wydarzeń dnia związanych z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie.

