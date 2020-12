NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie – raport. Najnowsze informacje z 10 grudnia

09:51 Jak działają godziny dla seniorów, kto może z nich skorzystać i jakie są kary za ich nieprzestrzeganie? Podpowiadamy.



Godziny dla seniorów. Nie dotyczą wszystkich sklepów 09:32 W ciągu minionej doby w Niemczech wykryto 23 679 zakażeń koronawirusem i zmarło 440 osób zainfekowanych SARS-CoV-2. 09:15 Na Ukrainie w środę wykryto 13 371 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 266 zainfekowanych koronawirusem, a 13 903 osoby wyzdrowiały. 08:58 twitter.com 08:37 Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje wprowadzenie e-licytacji komorniczej nieruchomości. To rozwiązanie pomocne dla licytujących i przeprowadzających licytacje w czasie trwania pandemii COVID-19. 08:16 W związku z pandemią koronawirusa, na Słowacji wprowadzane zostają przepisy dotyczące hoteli i wyciągów narciarskich. Od poniedziałku wszyscy goście hotelowi, a także narciarze, muszą mieć nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu na koronawirusa. Od piątku lokale gastronomiczne będą mogły wydawać jedzenie tylko na wynos. 07:52 Rząd cypryjski poinformował w środę, że z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem przedłuża do końca roku obostrzenia. Od piątku na wyspie zostaną zamknięte centra handlowe, kina, restauracje i kościoły. 07:38 W ciągu minionej doby w Niemczech wykryto 23 679 zakażeń koronawirusem i zmarło 440 osób zainfekowanych SARS-CoV-2 - poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 07:21 Osoby, które w przeszłości miały anafilaksję w reakcji na lekarstwa lub jedzenie, nie powinny przyjmować szczepionki przeciw COVID-19 stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech - ostrzegła w nocy ze środy na czwartek brytyjska agencja ds. regulacji leków (MHRA). 07:08 Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w środę o 11 974 przypadkach zakażeń koronawirusem zarejestrowanych podczas ostatniej doby i 781 zgonach na COVID-19. 06:58 Sejm przyjął w środę część poprawek Senatu, które rozszerzą pomoc rządu na więcej branż w zw. z koronawirusem. Wsparcie finansowe ma trafić m.in. do firm działających w cateringu, transporcie, kulturze, handlu, przewodników turystycznych. 06:22 Na początek programu szczepień szykuje się Izrael. Pierwsze szczepionki zostaną podane w Izraelu już 27 grudnia, a dziennie szczepione może być nawet 60 tys. osób - zapowiedział w środę wieczorem premier Benjamin Netanjahu. Zaszczepieni zostaną wszyscy obywatele - zapewnił. 06:10 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych wydarzeń dnia związanych z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie.

