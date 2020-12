NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 11 grudnia

07:49 Obecna sytuacja epidemiczna bardzo mocno zwiększyła poziom lęku i stresu odczuwanego przez Polaków. W związku z tym nasila się problem uzależnień, rośnie częstość zachowań autodestrukcyjnych, nasilać się też mogą lub pojawiać po raz pierwszy zaburzenia depresyjne i nerwicowe. Podpowiadamy, gdzie osoby w kryzysie psychicznym mogą obecnie szukać pomocy.

Wsparcie osób w kryzysie psychicznym w czasie pandemii 07:30 W związku z tym, że u pacjentów, którzy uczestniczyli w pierwszej fazie badań nad szczepionką opracowaną przez Uniwersytet Queenslandu, doszło do powstania antyciał AIDS, program nie będzie kontynuowany - poinformował minister zdrowia Australii Greg Hunt.



W pracach nad szczepionką wykorzystano śladową ilość białek zawartych w genomie wirusa HIV, co skutkowało wytworzeniem się w organizmie antyciał AIDS.



"Mimo że szczepionka przeciwko COVID-19 była bardzo obiecująca, a ryzyko zakażenia HIV tą drogą praktycznie nie istnieje, zdecydowaliśmy się zamknąć ten projekt ze względu na ryzyko utraty zaufania ludności wobec krajowego programu szczepień" - podkreślił sekretarz stanu w ministerstwa zdrowia Australii Brendan Murphy. 07:02 Szczepionka na COVID-19, tak samo jak inne, może uczulać alergików, którzy w przeszłości mieli anafilaksję. Takich osób jest jednak mało – powiedziała PAP alergolog prof. Ewa Czarnobilska. Według niej lekarze przed jej podaniem powinni znać jej dokładny skład. 06:26 Do północy w piątek trwa nabór placówek medycznych chcących wziąć udział w programie szczepień przeciw COVID-19. Pierwszeństwo mają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, którym zniesiono kryterium przeprowadzania 180 szczepień w tygodniu i dostępności przez pięć dni w tygodniu. 06:15 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych wydarzeń dnia związanych z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie.

Na całym świecie trwa walka ze skutkami pandemii koronawirusa. W czwartek 10 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 749 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarło także kolejnych 470 osób. Najwięcej zakażeń stwierdzono w województwach: mazowieckim (1701), wielkopolskim (1672), kujawsko-pomorskim (1404), śląskim (1251) i dolnośląskim (985). Łączna liczba osób, które zakaziły się koronawirusem w Polsce przekroczyła już milion, zmarło ponad 21 tys. osób, a niemal 800 tys. wyzdrowiało.

Coraz bliżej do realizacji programu szczepień

Według raportu z czwartku 10 grudnia obecnie zajętych jest 19 131 łóżek covidowych na 38 186 dostępnych. Pod respiratorami przebywa 1 775 pacjentów. Łącznie dostępnych jest 3 121 urządzeń. Kwarantanną objęto 219 992 osoby, a nadzorem epidemiologicznym – 11 389.

W naszym kraju trwają także przygotowania do dystrybucji szczepionek przeciwko koronawirusowi. Jak informował w czwartek 10 grudnia Narodowy Fundusz Zdrowia, doprecyzowano wymagania organizacyjne naboru. Zdecydowano, iż wymóg szczepień przez pięć dni w tygodniu nie będzie dotyczył placówek POZ. Także wskazanie zdolności do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu przez jeden zespół szczepiący nie będzie wymagane dla placówek POZ.