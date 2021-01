Najnowszy dzienny raport o koronawirusie. Ile respiratorów jest zajętych?

Łącznie przez pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę, pozostaje zajętych 16 786 łóżek na 33 854 dostępne. Z najnowszego raportu resortu, na którego czele stoi Adam Niedzielski, wynika, że zajętych są 1 602 respiratory z 2976 dostępnych.

Dodatkowo ministerstwo zdrowia przekazało, że 139 967 osób jesto objętych kwarantanną, 6 555 pozostaje objętych nadzorem epidemiologicznym. Od poczatku pandemii wyzdrowiały 1 063 093 osoby.

Adam Niedzielski w wywiadzie dla „Wprost”

W najnowszym wywiadzie dla „Wprost” minister zdrowia opowiedział m.in. o tym, dlaczego nie chce szczepić się na COVID-19 przed kamerami, w jaki sposób wytłumaczył synowi, dlaczego nie powinien wychodzić na imprezę w sylwestra oraz dlaczego Polacy wolą przechorować w domu niż zgłosić się do szpitala i nie podejmują oferowanej pomocy.

– W wielu krajach toczy się dyskusja co do ograniczenia dostępu do różnych usług publicznych dla niezaszczepionych. I my to też rozważamy. Na przykład tylko zaszczepieni będą mieć uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych – powiedział Adam Niedzielski.

W Izraelu zaszczepiono już 12 proc. ludności. W USA 2,8 miliona osób