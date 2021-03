7 937 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarło ponad 200 osób

Ministerstwo Zdrowia przekazało, iż w ciągu ostatniej doby do statystyk doliczono 7 937 potwierdzonych przypadków koronawirusa. Wykryte przypadki zakażeń pochodzą z województw:

mazowieckiego (1279),

warmińsko-mazurskiego (924),

śląskiego (746),

pomorskiego (600),

kujawsko-pomorskiego (530),

małopolskiego (521),

podkarpackiego (493),

wielkopolskiego (474),

łódzkiego (444),

dolnośląskiego (434),

lubelskiego (371),

podlaskiego (307),

zachodniopomorskiego (247),

lubuskiego (177),

świętokrzyskiego (152),

opolskiego (90).

Resort przekazał, że 148 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Urzędnicy z Ministerstwa Zdrowia przekazali, że powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarły 62 osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami kolejne 154 osoby. W sumie od początku pandemii w Polsce potwierdzono 1 719 708 przypadków. 44 008 z nich zakończyło się śmiercią.

Raport dzienny

Z dziennego raportu o koronawirusie opublikowanego we wtorek 2 marca wynika, że obecnie zajętych jest 15 400 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Ogólna liczba dostępnych łóżek to 26 241. Zajętych jest 1 540 respiratorów, a ich ogólna liczba to 2 568. Na ten moment objętych kwarantanną jest 192 491 mieszkańców naszego kraju. Od początku pandemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiały już 1 438 032 osoby.

„Już w pięciu kolejnych regionach wskaźnik zachorowań na COVID w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jest powyżej średniej” – czytamy we wtorkowej analizie zamieszczonej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Warmia i Mazury pozostają regionem, który ma najgorszy wskaźnik: 52 zakażenia na 100 tys. mieszkańców. Z kolei w woj. pomorskim (drugim w tym zestawieniu) wskaźnik to 39,3 na 100 tys. mieszkańców.

Dziennik wskazuje, że województwami, które mogą obawiać się wprowadzenia kolejnych restrykcji, są: podkarpackie, pomorskie, lubuskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie.

