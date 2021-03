15 698 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo podało oficjalne dane

Według danych przekazanych w środę 3 marca przez resort zdrowia, mamy w Polsce 15 698 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:

mazowieckiego (2750),

śląskiego (1989),

pomorskiego (1399),

małopolskiego (1272),

wielkopolskiego (1212),

warmińsko-mazurskiego (1132),

łódzkiego (960),

kujawsko-pomorskiego (949),

dolnośląskiego (782),

podkarpackiego (687),

zachodniopomorskiego (605),

lubelskiego (500),

podlaskiego (461),

lubuskiego (387),

świętokrzyskiego (274),

opolskiego (208).

131 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort zdrowia przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło 61 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 248 osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju od początku pandemii to 1 735 406 osób. 44 360 pacjentów nie przeżyło.

Dzienny raport o koronawirusie

Z opublikowanego w środę 3 marca raportu wynika, że obecnie zajętych jest 15 591 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Ogólna liczba stanowisk dla pacjentów z tą przypadłością to 26 490. Na tę chwilę zajęte są 1 583 respiratory, a dostępnych 2 586. Kwarantanną objęto 194 086 osób, natomiast liczba ozdowieńców osiągnęła 1 441 479.

Kraska: Niepokoi, że coraz więcej osób trafia do szpitali

– Niestety nie mam dobrych informacji. Te dzisiejsze wyniki nie tylko wskazują, że trzecia fala jest faktem, ale też widzimy, że nabiera impetu – mówił na antenie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. – Pandemia nie odpuszcza i powinniśmy podejść do sytuacji z wielką powagą – podkreślał.

– Tym obostrzeniom, o których już chyba zapomnieliśmy, powinniśmy się teraz bardzo uważnie przyjrzeć i podejść do tej sytuacji z wielką powagą. Także bardzo niepokojącym jest faktem, że coraz więcej osób trafia do polskich szpitali. W tej chwili mamy zajętych 15,5 tys. łóżek tzw. covidowych. Także więcej osób trafia pod respiratory, to już 1500 zajętych maszyn – podawał wiceminister.

