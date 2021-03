Raport Ministerstwa Zdrowia. Najnowsze dane o koronawirusie

14 857 nowych zakażeń to najnowszy bilans koronawirusa w naszym kraju. Zmarło też 245 osób – z powodu COVID-19 zmarło 56 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 189 osób.

Mamy 14 857 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia z województw:

mazowieckiego (2504)

śląskiego (1536)

pomorskiego (1303)

dolnośląskiego (1233)

warmińsko-mazurskiego (1129)

małopolskiego (1062)

wielkopolskiego (962)

kujawsko-pomorskiego (833)

podkarpackiego (811)

łódzkiego (737)

lubuskiego (642)

zachodniopomorskiego (486)

podlaskiego (448)

lubelskiego (429)

świętokrzyskiego (268)

opolskiego (198)

276 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Łączna liczba zakażonych koronawirusem to 1 781 345, z czego 45 159 zmarło.

– Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to dzisiejszy wynik jest większy niż w ubiegłą sobotę o prawie 2,5 tys. Czyli widzimy, że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej. Ta pandemia rozpędza się – z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną liczbę nowych przypadków, ale także liczbę zajętych łóżek szpitalnych – podkreślił wcześniej na antenie Radia Zet wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pytany o szczegółowe dane zaznaczył, że niepokoi go również wzrost liczby zajętych respiratorów.

Dane o koronawirusie z piątku 5 marca

W piątek Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 829 nowych zakażeniach. Zmarły z kolei 263 osoby. Na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie ostrzejszych restrykcji. Dodatkowymi obostrzeniami objęte pozostaje województwo warmińsko-mazurskie, do listy dołączyło także województwo pomorskie.

Mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego po wprowadzeniu ostatnich restrykcji de facto wrócili do sytuacji sprzed odmrożenia gospodarki. Takie same obostrzenia będą obowiązywały w woj. pomorskim:

uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych wrócili do nauczania hybrydowego

centra handlowe zostały zamknięte

hotele zostały zamknięte

kina, teatry, muzea oraz inne placówki kulturalne są zamknięte

korty tenisowe oraz baseny zostały zamknięte

