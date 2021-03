Blisko 1,5 tys. osób w ciągu doby trafiło do szpitali. Nowe dane o koronawirusie w Polsce

W raporcie o koronawirusie z 23 marca Ministerstwo Zdrowia informuje, że obecnie zajętych jest 26 075 łóżek na 34 758 dostępnych i 2512 respiratorów na 3297 dostępnych. Liczba hospitalizowanych osób wzrosła w porównaniu do poprzedniej doby o 1438, a zajętych respiratorów – o 91. Wolnych pozostało 25 proc. łóżek i 24 proc. respiratorów.

Kwarantanną objętych zostało 392 575 osób. Od początku pandemii wyzdrowiało 1 693 875 osób.

Koronawirus w Polsce. Dziś ponad 16 tys. zakażeń

We wtorek potwierdzono 16 741 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarło 396 osób. Z powodu COVID-19 zmarły 82 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 314 osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 089 869, a przypadków śmiertelnych – do 49 761.

