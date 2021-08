Najnowszy raport koronawirusowy. Ministerstwo Zdrowia ujawniło dane

Ministerstwo Zdrowia podało w niedzielnym komunikacie o najnowszym wzroście nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Nowe zakażenia dotyczą infekcji z województw: mazowieckiego (16), podkarpackiego (11), małopolskiego (10), śląskiego (10), lubelskiego (7), kujawsko-pomorskiego (5), pomorskiego (5), wielkopolskiego (5), dolnośląskiego (4), łódzkiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), zachodniopomorskiego (3), opolskiego (2), podlaskiego (2) oraz świętokrzyskiego (1).

Koronawirus. Polska. Raport Ministerstwa Zdrowia (1 sierpnia)

4 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Przez ostatnie 24 godz. nie zaraportowano żadnego zakażenia w woj. lubuskim. Resort poinformował również, że nikt nie zginął z powodu COVID-19 albo z powodu współistnienia koronawirusa z chorobami towarzyszącymi. Łącznie w Polsce odnotowano 2 883 029 przypadków SARS-CoV-2. Zmarło 75 261 osób. Do zdrowia wróciło z kolei 2 563 807 osób, z czego 144 przez ostatnią dobę.

Dla pacjentów z COVID-19 dostępnych jest 6 184 łóżek. Obecnie zajętych jest 277 z nich. Dodatkowo z respiratora może skorzystać do 601 osób. Na ten moment wykorzystywanych jest 35 urządzeń. Kwarantanną objętych jest 77 828 osób. 407 testów zostało wykonanych na zlecenie POZ. Łącznie wykonano 33 372 testów.

Adam Niedzielski o czwartej fali COVID-19

W wywiadzie dla Wprost.pl minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że mimo obecnego w Polsce wariantu Delta nie mamy dynamicznego wzrostu zakażeń, co jest zasługą m.in. sanepidu. W sprawie czwartej fali koronawirusa polityk powiedział, że „większość ludzi ma dostęp do internetu i czyta, co się dzieje w innych krajach”. Jeśli chodzi o trzecią dawkę szczepionki mówił, że musi znać poważne argumenty, że realizujemy interes pacjentów, a nie firm farmaceutycznych.

