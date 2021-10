Koronawirus w Polsce. Padł rekord czwartej fali. Ogromny wzrost zakażeń

Minionej doby w Polsce potwierdzono 2085 przypadków zachorowań na koronawirusa. Najwięcej przypadków pochodzi z województwa lubelskiego (399). Pozostałe pochodzą z województw:

mazowieckiego (346)

podlaskiego (268)

śląskiego (130)

zachodniopomorskiego (125)

małopolskiego (122)

łódzkiego (112)

pomorskiego (93)

podkarpackiego (89)

dolnośląskiego (88)

wielkopolskiego (75)

warmińsko-mazurskiego (70)

kujawsko-pomorskiego (58)

świętokrzyskiego (38)

lubuskiego (27)

opolskiego (20)

25 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba ofiar

W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia przekazało również informację o liczbie zgonów. Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami 30 osób. Łącznie minionej doby zmarły 33 osoby.

Niepokojące dane dotyczą również sytuacji w szpitalach. Obecnie hospitalizacji wymaga 2013 chorych. Zajętych jest 190 z 733 respiratorów. Kwarantanną objęto 89 217 osób. Jednocześnie resort zdrowia poinformował, że wyzdrowiało 2 665 251 osób.

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski o nowych obostrzeniach

Rząd niedawno podjął decyzję o przedłużeniu obowiązujących dotychczas obostrzeń do 31 października. O to, czy w związku z rosnącą liczbą przypadków może dość do zmiany w restrykcjach pytany był Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że rząd nie planuje wprowadzania nowych obostrzeń, ale chce przypomnieć społeczeństwu, że pandemia jeszcze się nie skończyła. – Chcemy natomiast, żeby ludzie przypomnieli sobie i przestrzegali zasad dyscypliny społecznej, jakie stosowaliśmy wcześniej. Musimy wrócić do maseczek i egzekwowania obowiązku ich noszenia – mówił w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Niedzielski w rozmowie z dziennikiem nie ukrywał, że najtrudniejsza sytuacja pandemiczna panuje na wschodzie kraju. Mimo to na razie nie są planowane tam zmiany w obostrzeniach. – Mamy ok. dziewięciu powiatów, które mogłyby być w strefie żółtej i jeden w czerwonej. Ale to za mało w skali krajowej, żeby wprowadzać rozwiązanie, które miałoby charakter systemowy – podsumował Niedzielski.

