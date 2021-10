Koronawirus w Polsce. Ponownie duży wzrost liczby przypadków

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie COVID-19 u 2007 osób. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwie lubelskim (459). Pozostałe przypadki pochodzą z województw:

mazowieckiego (376)

podlaskiego (182)

podkarpackiego (130)

łódzkiego (112)

zachodniopomorskiego (103)

małopolskiego (101)

wielkopolskiego (88)

pomorskiego (83)

dolnośląskiego (80)

śląskiego (76)

kujawsko-pomorskiego (66)

warmińsko-mazurskiego (48)

lubuskiego (27)

opolskiego (24)

świętokrzyskiego (21)

31 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Koronawirus w Polsce. Coraz więcej zgonów

W raporcie poinformowano również o wzroście liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło 8 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innym chorobami zmarło 21 osób. Łącznie minionej doby zmarło 29 osób zakażonych koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. Ile osób w szpitalach?

Ministerstwo Zdrowia przekazało również najnowsze dane dotyczące sytuacji w szpitalach. Zajęte są obecnie 2103 z 7128 łóżek. Pod respiratorami znajduje się 207 pacjentów, łącznie dostępnych jest 745 respiratorów. Kwarantanną objęto 95 647 osób. Wyzdrowiało 2 665 829 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia? MZ reaguje

Liczba nowych przypadków już drugi dzień z rzędu przekroczyła 2 tys. Po raz ostatni tak duże liczby zachorowań notowane były w maju bieżącego roku. Czy w związku z pogarszającą się sytuacją Ministerstwo Zdrowia rekomenduje wprowadzenie nowych obostrzeń? Okazuje się, że nie. – Na dziś nie ma mowy o wprowadzaniu jakichkolwiek obostrzeń – mówił rzecznik MZ podczas środowej konferencji prasowej.

O kwestię ewentualnego zamknięcia cmentarzy 1 listopada pytano go również podczas rozmowy w Wirtualnej Polsce. – Jeżeli będzie potrzeba wprowadzania jakichkolwiek obostrzeń, to będziemy to komunikować. Na dziś sytuacja wygląda tak, że na pewno nie planujemy w najbliższym czasie wprowadzać jakichkolwiek obostrzeń – podkreślał Andruszkiewicz.

