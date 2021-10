Najnowsze dane MZ o koronawirusie w Polsce. Tak wielu zakażeń nie było od maja

Ministerstwo Zdrowia przekazało kolejne niepokojące dane o koronawirusie. Minionej doby (14-15 października) odnotowano 2771 nowych przypadków zachorowań na COVID-19. Dla porównania tydzień temu, 8 października, resort informował o 1895 nowych zakażeniach i 31 zgonach. Najwięcej nowych przypadków - 608 - pochodzi z województwa lubelskiego. Pozostałe pojawiły się w województwach:

mazowieckim (502)

podlaskim (321)

łódzkim (170)

zachodniopomorskim (139)

małopolskim (138)

śląskim (133)

podkarpackim (132)

warmińsko-mazurskim(103)

wielkopolskim (103)

pomorskim (98)

kujawsko-pomorskim (97)

dolnośląskim (96)

opolskim (38)

świętokrzyskim (36)

lubuskim (35)

22 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



W raporcie podano także informację o zgonach związanych z koronawirusem. Z powodu samego COVID-19 zmarło 21 osób a w związku z chorobami towarzyszącymi odnotowano 28 zgonów. Łącznie minionej doby zmarło 49 pacjentów.

Koronawirus w Polsce. Ile osób jest w szpitalach?

Sytuacja w szpitalach w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem jest coraz trudniejsza. Według najnowszego raportu MZ zajętych jest już 2877 z 7765 łóżek. Pod respiratorami znajduje się 257 pacjentów, łącznie dostępnych jest 831 respiratorów. Kwarantanną objęto 120 973 osób. Wyzdrowiało 2 672 656 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Koronawirus. MZ zaniepokojone liczbą zgonów

– Niepokoi mnie liczba zgonów z powodu zakażenia koronawirusem.Te liczby powinny dać do myślenia szczególnie tym osobom, które nie są zaszczepione, bo to jest ostatni dzwonek, abyśmy uniknęli tej dużej czwartej fali – powiedział wiceminister zdrowia w rozmowie z Polsat News. Waldemar Kraska przyznał, że do szpitali trafiają osoby w coraz gorszym stanie. – Szansa na ich przeżycie jest naprawdę nikła – stwierdził.

Koronawirus w Polsce. Będą kolejne obostrzenia?

Waldemar Kraska mówił także w Polsat News o ewentualnych obostrzeniach, które miałyby być wprowadzone w Polsce w związku ze wzrostem liczby nowych zachorowań na COVID-19. Polityk poinformował, że w piątek 15 października odbywa się spotkanie z Mateuszem Morawieckim i wojewodami oraz rządowy zespół zarządzania kryzysowego, na którym te decyzje będą zapadały. – Na obecną chwilę nie widzimy takiej potrzeby, aby wprowadzać jakieś restrykcje, ale to zależy tylko i wyłącznie od nas wszystkich – podkreślił.

