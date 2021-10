Najnowszy raport o koronawirusie w Polsce. Blisko 1000 zakażeń więcej niż przed tygodniem

W niedzielę 17 października Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane o koronawirusie w Polsce. Choć w raporcie odnotowano nieco mniej nowych zakażeń niż w ostatnich dniach, dane nadal są bardzo alarmujące. Minionej doby potwierdzono 2523 nowe zachorowania na COVID-19, a więc o 996 więcej niż przed tygodniem. 10 października resort informował o 1527 nowych przypadkach koronawirusa.

Najwięcej nowych zakażeń pojawiło się w województwie lubelskim - 573. Pozostałe pochodzą z województw:

mazowieckiego (495)

podlaskiego (250)

podkarpackiego (154)

zachodniopomorskiego (127)

pomorskiego (123)

śląskiego (120)

łódzkiego (119)

dolnośląskiego (110)

wielkopolskiego (102)

małopolskiego (101)

kujawsko-pomorskiego (72)

warmińsko-mazurskiego (53)

opolskiego (32)

świętokrzyskiego (32)

lubuskiego (27)

33 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Z raportu MZ wynika, że minionej doby nikt nie zmarł z powodu COVID-19 a 1 osoba zmarła z powodu chorób towarzyszących. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w naszym kraju wynosi 76 112.

Koronawirus w Polsce. Ile osób jest w szpitalach?

Sytuacja w szpitalach w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem jest coraz trudniejsza. Według najnowszego raportu MZ zajętych jest już 3077 z 8005 łóżek. Pod respiratorami znajduje się 282 pacjentów, łącznie dostępnych jest 831 respiratorów. Kwarantanną objęto 116 255 osób. Wyzdrowiało 2 675 821 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem.

twitter

Koronawirus. Kiedy szczyt czwartej fali?

Według prognoz, o których opowiadał w TVP Adam Niedzielski, do końca października liczba nowych zakażeń wzrośnie do pięciu tysięcy, a to nie koniec złych wiadomości.

– Czwarta fala się rozpędza. Prognozy wskazują, że na koniec października będziemy mieli około 5 tysięcy zakażeń dziennie, a na koniec listopada ta dzienna liczba zakażeń będzie rzędu 7 – 12 – a nawet 15 tysięcy. I to będzie mniej więcej szczyt fali – powiedział minister zdrowia.

Do kulminacji liczby zakażeń ma dojść na przełomie listopada i grudnia.

Czytaj też:

IV fala pandemii w Europie. Ponad 1000 zgonów w dobę w Rosji, „katastrofa” w Rumunii