Koronawirus w Polsce. Sytuacja coraz bardziej napięta. Najnowsze dane MZ

W środę 20 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby odnotowano 5559 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Przypomnijmy, że tydzień temu MZ informowało o 2 640 nowych zakażeniach, co oznacza, że tydzień do tygodnia jest to przyrost o ponad 100 proc.

MZ odnotowało zakażenia z województw:

lubelskiego (1249)

mazowieckiego (1004)

podlaskiego (587)

zachodniopomorskiego (329)

łódzkiego (293)

śląskiego (277)

wielkopolskiego (267)

małopolskiego (260)

podkarpackiego (259)

pomorskiego (205)

dolnośląskiego (204)

kujawsko-pomorskiego (203)

warmińsko-mazurskiego (179)

świętokrzyskiego (94)

lubuskiego (63)

opolskiego (56)

Koronawirus w Polsce. Coraz więcej zgonów i pacjentów w szpitalach

Minionej doby zmarło 75 pacjentów. 21 osób to ofiary COVID-19, a 54 to pacjenci z chorobami współistniejącymi. Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 40 ofiarach COVID-19.

Coraz trudniejsza jest również sytuacja w szpitalach. Zajętych jest 3 881 z 8367 łóżek. Przy pomocy respiratora oddycha 329 pacjentów. W rezerwie nadal czeka 867 respiratorów.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia gotowe wprowadzić obostrzenia?

Na pytanie dziennikarzy, czy rząd planuje zamknięcie cmentarzy na Wszystkich Świętych, wiceszef MZ nie ukrywał, że takie rozwiązanie jest brane pod uwagę. – Decyzji całościowych, obejmujących cały kraj nie będziemy podejmować, będziemy starali się reagować punktowo, jeżeli będzie zła sytuacja w danym powiecie, te restrykcje będziemy wprowadzać – mówił Waldemar Kraska na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

O rekomendacje dotyczące ewentualnych obostrzeń w środę w programie „Newsroom” pytany był również prof. Andrzej Horban. Doradca Mateusza Morawieckiego nie ukrywał, że będzie rekomendował wprowadzenie regionalnych obostrzeń, które uzależnione byłyby od liczby nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców. Oznaczałoby to lokalny powrót żółtych i czerwonych stref. Horban zdradził również, że MZ zwołało posiedzenie sztabu kryzysowego. – W czwartek w Ministerstwie Zdrowia jest sztab kryzysowy – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.