Koronawirus w Polsce. MZ publikuje najnowszy raport. Ponad 5 tys. zakażeń

Zgodnie z raportem MZ minionej doby w Polsce pozytywny wynik testu na COVID-19 uzyskało 5706 osób. Dla porównania tydzień temu resort informował o 2 771 nowych przypadkach koronawirusa, z kolei w czwartek 21 października o 5592. Zakażenia z minionej doby pochodzą z województw:

lubelskiego (1181)

mazowieckiego (1070)

podlaskiego (580)

zachodniopomorskiego (317)

łódzkiego (313)

śląskiego (296)

małopolskiego (285)

dolnośląskiego (269)

podkarpackiego (264)

pomorskiego (239)

wielkopolskiego (228)

kujawsko-pomorskiego (186)

warmińsko-mazurskiego (178)

świętokrzyskiego (89)

opolskiego (84)

lubuskiego (72)

Koronawirus w Polsce. Coraz więcej zajętych łóżek

Minionej doby z powodu COVID-19 zmarło 59 pacjentów. Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 49 osób. Przed tygodniem MZ informowało o 49 zgonach.

Ministerstwo Zdrowia przekazało również, że obecnie zajęte są 4 264 z 8 739 łóżek. Przy pomocy respiratora oddycha 353 pacjentów. Dla chorych na COVID-19 resort zabezpieczył w sumie 910 respiratorów.

Ministerstwo Zdrowia jest zaniepokojone stale rosnącą liczbą pacjentów z koronawirusem wymagających hospitalizacji.

Przekroczyliśmy już w tej chwili liczbę 4 tys. Codziennie to jest 200 dodatkowych osób, które są hospitalizowane – podkreślał w czwartek w rozmowie z PAP Waldemar Kraska.

– Nasze krótkoterminowe prognozy pokazują, że około 10 listopada będziemy mieli zajętych blisko 11 tys. łóżek. Widzimy, że tych pacjentów będzie przybywało. To są głównie osoby niezaszczepione – dodał wiceszef MZ.

Koronawirus w Polsce. Obostrzenia będą wprowadzane regionalnie

– Na bieżącą sytuację epidemiczną będziemy reagować regionalnie. Chcemy powiązać ze sobą trzy parametry: liczbę zaszczepionych osób, zakażeń i hospitalizacji w danym regionie – podkreślał Kraska.

Mimo to MZ nie chce na razie forsować wprowadzania kolejnych obostrzeń, a wrócić do egzekwowania przestrzegania obecnych restrykcji. – Nastąpiło pewne rozluźnienie wynikającego z okresu wakacyjnego, spadku zakażeń. Teraz trzeba powrócić do przestrzegania tych podstawowych zasad. Rozmawiamy na razie o różnych rozwiązaniach. Decyzji w tej sprawie nie ma – dodał.