Najnowszy raport MZ o koronawirusie. Tak niepokojących danych nie było od kwietnia

Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane o czwartej fali pandemii w naszym kraju. Tak wielu zakażeń jak w raporcie z 4 listopada nie było od kwietnia 2021 roku. Minionej doby odnotowano aż 15 515 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. W szpitalach przebywa obecnie 8595 pacjentów, zajętych jest 713 z 1249 dostępnych respiratorów.

Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwach mazowieckim (3206) i lubelskim (2110).

Pozostałe pochodzą z województw:

śląskiego (1241)

podlaskiego (1101)

łódzkiego (1031)

małopolskiego (925)

dolnośląskiego (866)

pomorskiego (746)

zachodniopomorskiego (730)

podkarpackiego (691)

wielkopolskiego (674)

warmińsko-mazurskiego (673)

kujawsko-pomorskiego (664)

świętokrzyskiego (277)

lubuskiego (235)

opolskiego (201)

144 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Koronawirus w Polsce. Ile osób zmarło?

Z raportu MZ wynika, że minionej doby z powodu COVID-19 zmarły 44 osoby, a 206 osób zmarło z powodu chorób towarzyszących. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w naszym kraju wynosi 77 395.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia?

Waldemar Kraska w rozmowie z Telewizją Republika zaznaczył, że na razie rząd będzie się skupiał na egzekwowaniu już istniejących ograniczeń. – W tej chwili mamy obostrzenia, do których chyba za bardzo się przyzwyczailiśmy i już ich nie przestrzegamy – przyznał wiceminister zdrowia.

– Nie będzie pouczeń za brak maseczki, policjanci będą wystawiać coraz więcej mandatów. Na dziś nie ma planów wprowadzania nowych obostrzeń. W perspektywie czasu być może będziemy o tym myśleć, szczególnie biorąc pod uwagę te powiaty, w których zachorowalność będzie największa – zadeklarował przedstawiciel resortu zdrowia.

Koronawirus. Nowe obostrzenia

– Czynnikiem, który będzie brany pod uwagę najbardziej jest liczba hospitalizacji na danym terenie i wydolność systemu zdrowia. Mamy doświadczenia z zeszłego roku, czyli ograniczenie limitów osób w danych miejscach, ograniczenia w funkcjonowaniu działalności w wybranych sektorach. Jest to wariant, który oczywiście jest w dalszej perspektywie brany pod uwagę, ale bardzo nie chcielibyśmy go wprowadzać – zadeklarował w Radiu Plus rzecznik rządu Piotr Muller.

