Najnowszy raport MZ o koronawirusie. Znów bardzo dużo zakażeń, przodują dwa województwa

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszy raport o koronawirusie w Polsce. Z danych opublikowanych w piątek 5 listopada wynika, że minionej doby odnotowano 15 904 nowe przypadki zachorowań na COVID-19. Oznacza to, że kolejny niechlubny rekord czwartej fali pandemii w naszym kraju został pobity. Tak wielu zakażeń nie było w Polsce od kwietnia 2021 roku.

Najwięcej nowych przypadków pojawiło się w województwach mazowieckim (3376) oraz lubelskim (2077). Waldemar Kraska tłumaczył w TVP, że Mazowsze jest zdecydowanie największym województwem natomiast w w przypadku Lubelszczyzny chodzi o jeden z najniższych w kraju poziomów wyszczepienia. Według danych resortu do szpitali trafiają bowiem głównie osoby niezaszczepione i to one najciężej chorują na COVID-19.

Pozostałe przypadki pochodzą z województw:

śląskiego (1152)

wielkopolskiego (1032)

łódzkiego (1030)

podlaskiego (969)

małopolskiego (911)

pomorskiego (894)

dolnośląskiego (816)

zachodniopomorskiego (783)

podkarpackiego (715)

warmińsko-mazurskiego (614)

kujawsko-pomorskiego (592)

opolskiego (289)

świętokrzyskiego (272)

lubuskiego (250)

132 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną



Koronawirus w Polsce. Dużo zgonów z powodu COVID-19

W raporcie Ministerstwa Zdrowia podano również, że minionej doby tylko z powodu COVID-19 zmarło 39 osób, a w związku z chorobami towarzyszącymi 113 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w naszym kraju wynosi 77 547.

Obecnie w szpitalach przebywa 8897 pacjentów, zajętych są 742 z 1290 dostępnych respiratorów. Kwarantanną objęto 380 092 osoby.

Koronawirus w Polsce. Ile osób jest zaszczepionych?

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że prawie 20 mln Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19, podano 39 207 074 dawek szczepionek.

W pełni zaszczepiono, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, jest 19 999 420 osób. Trzecią dawkę (dodatkowa uzupełniająca) otrzymało 248 198, a dawkę przypominającą – 883 524 pacjentów.

