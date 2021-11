Spadek liczby nowych przypadków koronawirusa. Efekt Święta Niepodległości?

Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane o czwartej fali pandemii koronawirusa w naszym kraju. Z informacji resortu wynika, że minionej doby (11-12 listopada) potwierdzono 12 965 nowych przypadków zachorowań na COVID-19.

– Jest to liczba mniejsza, ale wczoraj mieliśmy dzień wolny, mieliśmy święto narodowe, więc wykonywanych było mniej testów. W ubiegły piątek było blisko 16 tysięcy zakażeń – przypomniał rzecznik MZ. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że te dane nie oddają rzeczywistości, więc nie powinniśmy się nimi kierować. – To, co oddaje rzeczywistość, to wzrosty mniej więcej na poziomie 50 procent tydzień do tygodnia - stwierdził.

Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwach mazowieckim (3082) i śląskim (1432).

Pozostałe pochodzą z województw:

małopolskiego (989)

wielkopolskiego (925)

dolnośląskiego (828)

lubelskiego (777)

zachodniopomorskiego (777)

łódzkiego (656)

pomorskiego (643)

podkarpackiego (636)

podlaskiego (512)

kujawsko-pomorskiego (507)

opolskiego (316)

warmińsko-mazurskiego (269)

lubuskiego (241)

świętokrzyskiego (228)

147 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Koronawirus w Polsce. Ile osób zmarło?

Z raportu MZ wynika, że minionej doby z powodu COVID-19 zmarło 7 osób a 19 osób zmarło z powodu chorób towarzyszących. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w naszym kraju wynosi 78 55.

Koronawirus w Polsce. Kiedy szczyt czwartej fali?

Zdaniem Wojciecha Andrusiewicza szczyt czwartej fali epidemii powinniśmy osiągnąć na przełomie listopada i grudnia. – Natomiast szczyt hospitalizacji jest zawsze o tydzień, dwa przesunięty, więc pewnie będziemy się z nim mierzyli w połowie grudnia. Jeśli hospitalizacja przekroczy liczbę 25 tysięcy zapewne część zabiegów planowych trzeba by było odwołać. Na dziś nie podejmujemy takich decyzji – zaznaczył rzecznik MZ.

