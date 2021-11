Raport MZ o koronawirusie. Zdecydowanie przoduje jedno województwo

Są już najnowsze doniesienia Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie w naszym kraju. minionej doby (12-13 listopada) potwierdzono 14 292 nowe przypadki zachorowań na COVID-19.

Dzień wcześniej także podano nieco mniejszą liczbę nowych przypadków koronawirusa. Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że liczby nowych zachorowań na COVID-19 są mniejsze ze względu na długi weekend. Rzecznik MZ podkreślił, że te dane nie oddają rzeczywistości, więc nie powinniśmy się nimi kierować. – To, co oddaje rzeczywistość, to wzrosty mniej więcej na poziomie 50 procent tydzień do tygodnia - stwierdził.

Koronawirus w Polsce - gdzie najwięcej nowych przypadków?

Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwach mazowieckim (2964) i lubelskim (1544). Pozostałe pochodzą z województw:

łódzkiego (982)

śląskiego (959)

wielkopolskiego (880)

małopolskiego (841)

pomorskiego (837)

kujawsko-pomorskiego (824)

zachodniopomorskiego (816)

dolnośląskiego (805)

podlaskiego (672)

podkarpackiego (637)

warmińsko-mazurskiego (585)

świętokrzyskiego (288)

lubuskiego (271)

opolskiego (218)

169 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Koronawirus w Polsce. Ile osób zmarło?

Z raportu MZ wynika, że minionej doby z powodu COVID-19 zmarło 69 osób a 197 osób zmarło z powodu chorób towarzyszących. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w naszym kraju wynosi 78 821.

