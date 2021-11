Koronawirus w Polsce. Efekt weekendu w danych. Kraska zdradził szczegóły

– Dzisiejsze dane na pewno nie odzwierciedlają sytuacji, która panuje w kraju – mówił na antenie Polskiego Radia wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Wiceminister przekazał również, że minionej doby potwierdzono 9512 nowych przypadków zakażenia COVID-19.

Pogarsza się również sytuacja w szpitalach. Tylko minionej doby na oddziały covidowe trafiło 550 nowych osób. Łącznie hospitalizowane są 14 123 osoby. – Przybywa osób w ciężkim stanie – dodał Kraska.

Koronawirus w Polsce. Kraska o nowych obostrzeniach

- Na dzień dziejszy nie planujemy nowych obostrzeń – zaznaczył Waldemar Kraska. Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że tam, gdzie do tej pory sytuacja była najtrudniejsza, czyli w woj. lubelskim i podlaskim, jest coraz lepiej. – Widzimy, że tam dochodzi do wyhamowania nowych przypadków. Mamy nadzieję, że będzie to trend stały – podkreślał polityk.

Zamiast wprowadzać nowe obostrzenia, Ministerstwo Zdrowia nadal będzie kładło nacisk na przypomnienie społeczeństwu o obowiązujących dotychczas restrykcjach. W rozmowie z Polskim Radiem Kraska podkreślił, że mandatów za nieprzestrzeganie obecnych przepisów jest coraz więcej.

Waldemar Kraska po raz kolejny zaapelował również do osób, które nadal się nie zaszczepiły – Mój kolejny apel. Nie bądźmy tacy przeciwni tym szczepieniom. One są skuteczne, one są bezpieczne, to potwierdzają dane. Osoby, które trafiają teraz do szpitali, to głównie osoby niezaszczepione – podkreślał Kraska w „Sygnałach Dnia”. Polityk pytany był również o to, jak czują się pacjenci po przyjęciu trzeciej dawki szczepienia. W odpowiedzi na to pytanie Kraska przyznał, że może o tym opowiedzieć jedynie z własnego doświadczenia. Podkreślił, że czuł się dobrze i nie miał żadnych dodatkowych dolegliwości.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Nowe informacje