Koronawirus w Polsce. Niepokojący raport MZ. Diametralna zmiana

We wtorek 16 listopada Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport dotyczący koronawirusa. Z danym udostępnionych przez resort zdrowia wynika, że minionej doby w Polsce potwierdzono 16 590 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dla porównania przed tygodniem MZ informował o 13 644 przypadkach zakażenia COVID-19.

Najwięcej nowych przypadków odnotowano w woj. mazowieckim (3 213). Pozostałe przypadki pochodzą z województw:

lubelskiego (1830),



małopolskiego (1303),



śląskiego (1101),



dolnośląskiego (1085),



wielkopolskiego (1014),



kujawsko-pomorskiego (1006),



łódzkiego (1001),



pomorskiego (976)

Koronawirus w Polsce. Liczba ofiar coraz większa

W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o kolejnych zgonach pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Z powodu COVID-19 zmarło 70 osób. Kolejnych 212 zgonów to osoby, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Łącznie minionej doby zmarły 282 osoby.

Coraz trudniejsza sytuacja panuje w szpitalach. Zajętych jest już 14 906 z 20 203 łóżek. Przy pomocy respiratora oddycha 1 270 pacjentów. Na kwarantannie przebywa obecnie blisko 450 tys. osób.

Nowe obostrzenia covidowe w listopadzie? Ministerstwo Zdrowia na razie na nie

O ewentualne nowe obostrzenia w poniedziałek pytany był wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił on, że na ten moment resort zdrowia nie rekomenduje wprowadzenia nowych obostrzeń. Ważniejsze jest, aby społeczeństwo ponownie zaczęło przestrzegać obowiązujących już restrykcji.

Kraska zwrócił się również do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły przeciw COVID-19, aby to zrobiły. – Mój kolejny apel. Nie bądźmy tacy przeciwni tym szczepieniom. One są skuteczne, one są bezpieczne, to potwierdzają dane. Osoby, które trafiają teraz do szpitali, to głównie osoby niezaszczepione – podkreślał Kraska w „Sygnałach Dnia”.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Kuźnica w centrum uwagi